Ngày 8/7, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hồ Thanh Sang (25 tuổi, ngụ Lâm Đồng), Nguyễn Cao Minh, Phan Quốc Khánh (đều 26 tuổi, ngụ TPHCM) mức án tử hình; Lê Thị Ngọc Ngà (22 tuổi, ngụ Vĩnh Long) mức án tù chung thân cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng về tội danh này, 11 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 7 năm 7 tháng đến 20 năm tù.

Theo cáo buộc, khoảng 12h15 ngày 17/5/2024, lực lượng chức năng phát hiện Sang chở Ngà vừa nhận 1 thùng giấy từ nhân viên công ty chuyển phát nhanh, có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cũ (TPHCM) để làm rõ.

Kiểm tra thùng hàng, cảnh sát phát hiện 13 hộp giấy, mỗi hộp đựng nhiều viên nén là ma túy ở thể rắn, với tổng khối lượng 6.760 gam MDMA.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Sang khai, toàn bộ số viên nén đựng trong 13 hộp giấy đều là ma túy của một người đàn ông tên Toàn (không rõ lai lịch) thuê Sang nhận, cất giữ và giao cho khách.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Sang, lực lượng chức năng thu thêm ma túy các loại và cân điện tử.

Cũng theo lời khai của Sang, Nguyễn Cao Minh chính là người giới thiệu Sang phụ giúp đối tượng Toàn mua bán ma túy.

Kiểm tra hành chính nơi ở của Minh, lực lượng công an phát hiện Phan Quốc Khánh, Trần Thị Thu Thảo và Lê Thị Phương Thảo đang có mặt tại đây. Khi thấy công an, cả ba vội mang toàn bộ số ma túy Minh cất giấu trong nhà ném sang bãi đất bên cạnh nhưng bị phát hiện.

Biết không thể chối cãi, ba đối thượng thừa nhận tham gia phụ giúp Minh mua bán ma túy.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2024, Minh giới thiệu Sang với một người đàn ông tên Toàn (chưa rõ lai lịch), sử dụng tài khoản Telegram tên "Chú Ba". Toàn đề nghị Sang cùng Minh phụ giúp việc mua bán ma túy và Sang đồng ý.

Sau khi nhận ma túy từ Toàn gửi đến, Sang và Minh sẽ giao cho khách theo chỉ đạo của Toàn. Việc giao, nhận ma túy được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua ứng dụng giao hàng.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định, tham gia đường dây ma túy này ngoài Sang, Ngà, Minh, Khánh, Thu Thảo và Phương Thảo còn có 9 đối tượng khác.