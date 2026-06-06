Trong kỷ nguyên của máy bay phản lực siêu thanh và drone không người lái, một 'ông già' turboprop với thiết kế từ những năm 1950 vẫn tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho hàng chục quốc gia trên thế giới. Lockheed Martin C-130J Super Hercules không chỉ là phiên bản nâng cấp đơn thuần mà là bước tiến công nghệ toàn diện, biến biểu tượng C-130 Hercules thành nền tảng đa năng, bền bỉ và hiệu quả vượt trội chưa từng có. Với những kết quả thử nghiệm mới nhất năm 2025-2026, Super Hercules tiếp tục khẳng định vị thế 'built to deliver, built to last' - được thiết kế để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, được chế tạo để bền bỉ với thời gian’.

Ảnh: aerospaceglobalnews.com

C-130J giữ nguyên hình dáng đặc trưng của dòng Hercules với cánh cao, thân rộng cùng khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn hoặc địa hình thô sơ. Tuy nhiên, bên trong là sự thay đổi gần như toàn bộ.

Phiên bản J thay thế động cơ cũ Allison T56 bằng bốn động cơ Rolls-Royce AE 2100D3 turboprop hiện đại. Mỗi động cơ sản sinh khoảng 4.637-4.700 shp (Shaft Horsepower - mã lực trục), kết hợp chân vịt composite sáu cánh Dowty R391 với đầu cánh quét 35 độ.

Hệ thống này mang lại lực đẩy mạnh hơn, tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn đáng kể và vận hành êm ái hơn so với thế hệ trước.

Buồng lái được hiện đại hóa hoàn toàn với hệ thống avionics kỹ thuật số tích hợp, màn hình tinh thể lỏng màu sắc nét, cùng Head-Up Display (HUD) cho cả hai phi công.

Phi hành đoàn giảm xuống chỉ còn hai phi công cộng với loadmaster (chuyên viên điều phối và xếp dỡ hàng hóa). Những thay đổi này không chỉ giảm chi phí vận hành mà còn nâng cao đáng kể an toàn và hiệu suất nhiệm vụ.

Về thông số kỹ thuật, C-130J có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 74.389 kg - 79.378 kg (164.000-175.000 pound) tùy cấu hình, tải trọng tối đa đạt 19.050 - 21.182 kg (42.000-46.700 pound).

Phiên bản kéo dài C-130J-30 tăng thêm 4.572 m (15 feet) chiều dài thân máy bay, cho phép chở từ 92 lên 128 binh sĩ hoặc từ 6 lên 8 pallet hàng.

Ảnh: twz.com

Tốc độ tối đa 417 mph (362 knots) ở độ cao 22.000 feet tương đương khoảng 671 km/h ở độ cao 6.706 mét và tốc độ hành trình 348–400 mph tương đương khoảng 560–644 km/h.

Phạm vi hoạt động với tải trọng lớn đạt 3.333 km - 4.444,8 km, trần bay phục vụ với tối đa khoảng 7,9 - 8,5 km (26.000-28.000 feet).

Khả năng cất cánh và hạ cánh ngắn vẫn là điểm mạnh nổi bật: cất cánh chỉ khoảng 945 mét (3.100 feet), hạ cánh khoảng 497-914 mét (1.630-3.000 feet) tùy điều kiện.

So với C-130H, Super Hercules nhanh hơn 21%, tầm bay xa hơn 40% và khoảng cách cất cánh ngắn hơn 41%.

Một điểm sáng công nghệ mới nhất là kết quả thử nghiệm cánh năm 2025. Chương trình Wing Durability Test (WDT) do Không quân Mỹ và Canada tài trợ đã đẩy cấu trúc cánh đến giới hạn 125% tải thiết kế.

Kết quả cho thấy tuổi thọ cánh tăng gần 40% so với ước tính ban đầu, đạt khoảng 122.500 Equivalent Flight Hours, gần gấp đôi thiết kế ban đầu.

Điều này đảm bảo C-130J có thể tiếp tục phục vụ hiệu quả đến những năm 2030-2040 và xa hơn nữa.

Dây chuyền sản xuất C-130J. Ảnh: Lockheed Martin/twz.com

Với hơn 20 biến thể nhiệm vụ được chứng nhận, C-130J có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa vận tải chiến thuật, thả dù, tiếp nhiên liệu trên không, cứu hộ, trinh sát thời tiết, hỗ trợ đặc nhiệm hoặc thậm chí làm máy bay chỉ huy.

Gần đây, Quốc hội Mỹ còn xem xét sử dụng nền tảng C-130J-30 cho phiên bản E-130J “doomsday plane” thay thế E-6B, đảm bảo chỉ huy hạt nhân trong mọi tình huống khẩn cấp.

Mexico trở thành quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên tiếp nhận C-130J-30 vào đầu năm 2026, khẳng định sức hút toàn cầu của mẫu máy bay này.

Hơn 560 chiếc đã được giao cho 28 nhà khai thác ở 23 quốc gia, với tổng số giờ bay vượt 3 triệu giờ.

C-130J Super Hercules thành công nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa độ tin cậy kinh điển của thiết kế Hercules, công nghệ hiện đại và khả năng nâng cấp liên tục.

Từ động cơ tiết kiệm nhiên liệu, avionics tiên tiến đến cấu trúc cánh bền bỉ vượt mong đợi, tất cả tạo nên một nền tảng chiến thuật linh hoạt, chi phí hợp lý và sẵn sàng cho mọi sứ mệnh, từ cứu trợ nhân đạo đến tác chiến cao cường.

Trong bối cảnh ngân sách quốc phòng eo hẹp và nhu cầu đa dạng, C-130J tiếp tục chứng minh rằng không phải lúc nào “mới” cũng đồng nghĩa với “tốt hơn”.

Chiếc máy bay huyền thoại này vẫn bay mạnh mẽ và sẽ còn thống trị phân khúc tactical airlift trong nhiều thập kỷ tới.

(Theo Lockheed Martin, USAF Fact Sheet, The War Zone, Aerospace Global News)