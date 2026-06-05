Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) ngày 4/6/2026, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gây chấn động khi công khai thừa nhận rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik vào Ukraine đến nay chưa phải là sử dụng chiến đấu thực sự đầy đủ. Ông cho biết Nga đã chọn những mục tiêu dễ quan sát kết quả, sau đó triển khai drone để kiểm tra chi tiết từng centimet mảnh vỡ, nhằm thu thập dữ liệu quý giá cho việc hoàn thiện và sử dụng hiệu quả hơn trong tương lai. Đây được ông gọi là “bí mật quân sự quan trọng”, đồng thời mở ra khả năng sử dụng tên lửa Oreshnik nhắm vào các khu vực Ukraine sau khi thử nghiệm xong.

Ông Putin gây sốc khi tiết lộ Nga chưa từng sử dụng tên lửa Oreshnik ở chế độ chiến đấu thực sự tại Ukraine. Ảnh: RT

Theo rt.com, tên lửa Oreshnik (nghĩa là ‘cây phỉ’ hoặc ‘Hazelnut’) không chỉ là một tên lửa thông thường mà đại diện cho bước tiến mới của công nghệ tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Nga.

Được phát triển dựa trên nền tảng RS-26 Rubezh, tên lửa Oreshnik là hệ thống di động đường bộ, sử dụng nhiên liệu rắn hai tầng, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường.

Theo các nguồn kỹ thuật, tầm bắn của tên lửa Oreshnik dao động từ 3.500 đến 5.500 km, đủ để bao phủ hầu hết châu Âu từ lãnh thổ Nga hoặc Belarus.

Trọng lượng phóng ước tính khoảng 30.000-40.000 kg, chiều dài thân tên lửa Oreshnik khoảng 15-18,5 mét, đường kính gần 1,86 mét.

Theo missilethreat.csis.org, điểm nổi bật nhất của tên lửa Oreshnik nằm ở tốc độ siêu thanh và hệ thống đầu đạn phân biệt.

Tên lửa Oreshnik đạt tốc độ tối đa trên Mach 10 (khoảng 12.300-13.000 km/h), tương đương hơn 3,4 km mỗi giây.

Trong giai đoạn cuối quỹ đạo, thân tên lửa Oreshnik tách ra thành 6 đầu đạn MIRV (Multiple Independently-targetable Reentry Vehicles) - công nghệ trước đây chủ yếu dành cho vũ khí hạt nhân.

Mỗi đầu đạn lại mang theo khoảng 6 đầu đạn con (submunitions), tạo tổng cộng lên đến 36 yếu tố tấn công riêng lẻ.

Những đầu đạn này có khả năng cơ động độc lập, nhắm vào nhiều mục tiêu khác nhau cùng lúc, khiến hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại cực kỳ khó đánh chặn.

Khi lao vào bầu khí quyển với vận tốc cao, các đầu đạn sinh ra nhiệt độ bề mặt lên đến hàng nghìn độ C, tạo ra năng lượng động học khổng lồ.

Ngay cả khi không mang chất nổ (như một số lần thử nghiệm sử dụng đầu đạn trơ), sức va chạm thuần túy cũng đủ gây thiệt hại nghiêm trọng cho công trình ngầm hoặc mục tiêu kiên cố.

Nga chưa sử dụng tên lửa Oreshnik ở chế độ chiến đấu tại Ukraine. Ảnh: RT

Tổng thống Nga Putin Putin từng mô tả chúng “như sao băng” và khẳng định hiện chưa có biện pháp nào chống lại hiệu quả.

Thời gian bay thực tế phụ thuộc quãng đường: chỉ khoảng 10-15 phút đến các mục tiêu ở châu Âu.

Việc Nga sử dụng Ukraine như “bãi thử thực chiến” cho tên lửa Oreshnik phản ánh chiến lược thu thập dữ liệu thực tế mà các bãi thử mặt đất không thể cung cấp đầy đủ.

Các lần bắn trước (Dnipro, Lviv, Bila Tserkva…) giúp Nga đánh giá hiệu suất đầu đạn, độ chính xác phân tán của các đầu đạn con và khả năng sống sót qua hệ thống phòng không đối phương.

Dữ liệu từ drone giám sát mảnh vỡ sẽ quyết định cách tối ưu hóa tên lửa Oreshnik trong các chiến dịch tương lai, từ lựa chọn quỹ đạo, tải trọng, đến phương án tấn công khu vực đô thị.

Theo ground.news, về mặt chiến lược, tên lửa Oreshnik mang lại lợi thế lớn cho Nga trong bối cảnh xung đột kéo dài. Là vũ khí tầm trung di động cao, nó khó bị phát hiện và tiêu diệt trước khi phóng.

Khả năng mang MIRV giúp một tên lửa duy nhất tạo ra hiệu ứng bão hòa, vượt qua hầu hết hệ thống phòng thủ hiện nay.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phương Tây nhận định tên lửa Oreshnik vẫn mang tính thử nghiệm, số lượng hạn chế và chi phí cao, nên khó trở thành “vũ khí thay đổi cuộc chơi” hàng loạt trong ngắn hạn.

Phát biểu của Tổng thống Nga Putin không chỉ tiết lộ chiến thuật thử nghiệm mà còn khẳng định vị thế công nghệ tên lửa siêu thanh của Nga.

Tên lửa Oreshnik đại diện cho sự kết hợp giữa tốc độ cực cao, đa đầu đạn và khả năng cơ động, những yếu tố khiến nó trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.

Trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu hiện nay, sự xuất hiện của loại vũ khí này càng làm gia tăng lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới.

(Theo RT, Missilethreat)