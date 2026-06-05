Ông Putin gây sốc khi tiết lộ Nga chưa từng sử dụng tên lửa Oreshnik ở chế độ chiến đấu thực sự tại Ukraine. Ông gọi đây là ‘bí mật quân sự quan trọng’, đồng thời hé lộ dùng drone kiểm tra từng mảnh vỡ để tối ưu vũ khí siêu thanh mạnh nhất hiện nay.
Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) ngày 4/6/2026, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gây chấn động khi công khai thừa nhận rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik vào Ukraine đến nay chưa phải là sử dụng chiến đấu thực sự đầy đủ.
Ông cho biết Nga đã chọn những mục tiêu dễ quan sát kết quả, sau đó triển khai drone để kiểm tra chi tiết từng centimet mảnh vỡ, nhằm thu thập dữ liệu quý giá cho việc hoàn thiện và sử dụng hiệu quả hơn trong tương lai.
Đây được ông gọi là “bí mật quân sự quan trọng”, đồng thời mở ra khả năng sử dụng tên lửa Oreshnik nhắm vào các khu vực Ukraine sau khi thử nghiệm xong.
Theo rt.com, tên lửa Oreshnik (nghĩa là ‘cây phỉ’ hoặc ‘Hazelnut’) không chỉ là một tên lửa thông thường mà đại diện cho bước tiến mới của công nghệ tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Nga.
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