Nga sắp triển khai phiên bản di động ZAK-30 Citadel trên khung gầm xe tải Ural. Hệ thống pháo 30mm dùng đạn nổ thông minh sẽ cơ động nhanh, bảo vệ linh hoạt hậu phương trước mối đe dọa drone ngày càng nguy hiểm.
Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng drone ngày càng gia tăng nhắm vào hậu phương và hạ tầng quan trọng, Nga đang đẩy mạnh phát triển các giải pháp phòng không di động chi phí thấp nhưng hiệu quả cao.
Phiên bản di động của ZAK-30 Citadel lắp trên xe tải Ural chính là bước tiến mới nhất, hứa hẹn mang lại sự linh hoạt đáng kể cho lực lượng phòng không Nga.
Theo thông tin từ hãng thông tấn TASS ngày 30/5/2026, Nga đang chuẩn bị triển khai phiên bản di động của hệ thống ZAK-30 Citadel trên khung gầm xe tải Ural.
Phiên bản này sẽ bao gồm một số xe chở module chiến đấu (combat modules) và một xe chuyên chở trạm radar riêng biệt.
Việc chuyển từ cấu hình cố định sang di động giúp hệ thống có thể nhanh chóng triển khai đến các khu vực bị đe dọa, bảo vệ linh hoạt các căn cứ quân sự, kho nhiên liệu, nhà máy lọc dầu và hạ tầng quan trọng khác mà không bị ràng buộc tại một vị trí cố định.
Theo armyrecognition.com, ZAK-30 Citadel là hệ thống pháo phòng không 30mm do Rostec phát triển, được thiết kế đặc biệt để đối phó với drone đa cánh (multicopter) và drone cánh cố định.
Tuy nhiên, ZAK-30 Citadel vẫn thuộc lớp phòng không tầm rất ngắn (VSHORAD), chủ yếu dùng cho phòng thủ điểm (point defense là chiến thuật hoặc hệ thống vũ khí dùng để bảo vệ một mục tiêu đơn lẻ hoặc một khu vực giới hạn như một tàu chiến, máy bay, hoặc căn cứ khỏi các cuộc tấn công tầm gần) chứ không phải bảo vệ diện rộng.
Hiệu quả thực chiến còn phụ thuộc vào khả năng tích hợp mạng lưới cảm biến, tốc độ xử lý dữ liệu và khả năng chống nhiễu điện tử của đối phương.
Dù vậy, với việc đã được thử nghiệm thực tế và đang chuyển sang phiên bản di động, ZAK-30 Citadel cho thấy Nga đang nghiêm túc thích ứng với mối đe dọa drone ngày càng phổ biến trên chiến trường.
Phiên bản Ural-mounted của ZAK-30 Citadel dự kiến sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ linh hoạt cho lực lượng Nga, góp phần vào chiến lược phòng không phân tán trước các mối đe dọa bất đối xứng từ trên không.
Đây là một bước phát triển đáng chú ý trong cuộc chạy đua công nghệ chống drone hiện nay.
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