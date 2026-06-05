Trong bối cảnh tác chiến hiện đại ngày càng phụ thuộc vào drone và vũ khí thông minh, Altius-600M nổi lên như một giải pháp linh hoạt, mạnh mẽ và tiết kiệm chi phí. Do Anduril Industries (Mỹ) phát triển, mẫu loitering munition (được gọi là đạn tuần kích hoặc UAV cảm tử là hệ thống vũ khí lai giữa tên lửa có điều khiển và máy bay không người lái. Nó có khả năng bay lượn (tuần kích) trên không để tìm kiếm mục tiêu và khi phát hiện mục tiêu phù hợp, nó sẽ lao thẳng vào và kích nổ đầu đạn để tiêu diệt) này kết hợp khả năng trinh sát kéo dài với khả năng tấn công chính xác, mang đến lợi thế đáng kể cho lực lượng trên chiến trường. Với thiết kế mô-đun và khả năng phóng đa nền tảng, Altius-600M đang được các quốc gia như Ukraine quan tâm mạnh mẽ.

Đạn tuần kích ALTIUS-600. (Ảnh: Anduril Industries/thedefensepost.com)

Theo anduril.com, Altius-600M là phiên bản tấn công (loitering munition) của dòng Altius-600. Hệ thống này có đường kính thân khoảng 15cm, trọng lượng khoảng 12kg.

Phiên bản mang đầu đạn chiến đấu được trang bị đầu đạn/đầu nổ (warhead) nặng khoảng 4 kg, cho phép tiêu diệt mục tiêu giá trị cao một cách hiệu quả.

Khác với các biến thể ISR thuần túy, Altius-600M ưu tiên khả năng tấn công nhưng vẫn giữ được mức độ linh hoạt cao nhờ mũi tên mô-đun có thể thay đổi tải trọng đầu đạn.

Về hiệu suất bay, Altius-600M thể hiện rõ lợi thế “best-in-class” (thuật ngữ chỉ sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc cá nhân xuất sắc nhất, vượt trội nhất so với các đối thủ cạnh tranh trong cùng một phân khúc hoặc lĩnh vực) so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Theo thông số từ nhà sản xuất, phiên bản munition có tầm hoạt động khoảng 160km và thời gian bay kéo dài khoảng 1,5 giờ.

Trong cấu hình ISR (trinh sát), hệ thống có thể đạt tầm xa lên đến 375-440km và thời gian hoạt động 3,5-4 giờ. Tốc độ bay tối đa đạt khoảng 90 km/h, tốc độ hành trình khoảng 60 km/h.

Đạn tuần kích ALTIUS-600. (Ảnh: Anduril Industries/militarnyi.com)

Những con số này cho phép drone Altius-600M bay xa, quan sát lâu và tấn công bất ngờ từ khoảng cách an toàn.

Một điểm nổi bật của Altius-600M nằm ở khả năng phóng đa nền tảng (multi-domain launch). Drone có thể được phóng từ mặt đất (xe MRZR, JLTV), trên không (máy bay trực thăng UH-60, máy bay cánh cố định), thậm chí từ tàu biển.

Thiết kế ống phóng (tube-launched) giúp triển khai nhanh chóng, phù hợp với lực lượng viễn chinh hoặc hoạt động trong môi trường phức tạp.

Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ hoạt động theo bầy đàn (swarm), cho phép một operator duy nhất kiểm soát nhiều drone cùng lúc nhờ công nghệ tự hành tiên tiến của Anduril.

Công nghệ cốt lõi của Altius-600M tập trung vào tính tự chủ và mô-đun. Mũi tên có thể lắp nhiều loại cảm biến (sensor) và đầu đạn khác nhau, từ camera EO/IR cho trinh sát, thiết bị SIGINT/EW (tác chiến điện tử), relay thông tin, đến warhead tấn công trực tiếp.

Điều này biến Altius-600M thành một nền tảng đa năng: vừa là “mắt” tình báo, vừa là “vũ khí” chính xác, thậm chí đóng vai trò mồi nhử hoặc jammer (gây nhiễu/phá sóng).

Khoảnh khắc phóng đạn tuần kích Altius-600M trong cuộc diễn tập bắn đạn thật hôm thứ Năm. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ/)

Thiết kế tiết kiệm chi phí giúp Altius-600M trở thành giải pháp expendable (dùng một lần) nhưng vẫn có khả năng thu hồi nếu cần.

Theo automatedresearch.org, Altius-600M đang chứng minh giá trị thực tiễn qua các hợp đồng quốc tế. Hệ thống Altius-600M cũng được trình diễn tại Ukraine, nơi nó góp phần vào các hoạt động thực chiến.

Với khả năng phối hợp tấn công nhóm và thời gian loitering dài, Altius-600M giúp lực lượng 'thân thiện' giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ và tài sản có người lái.

Theo militarnyi.com, Altius-600M đại diện cho thế hệ loitering munition mới, nơi công nghệ tự hành, thiết kế mô-đun và khả năng đa nền tảng hội tụ.

Trong tương lai, những hệ thống như thế này sẽ tiếp tục định hình cách thức tiến hành tác chiến, mang đến sự linh hoạt và sức mạnh vượt trội cho các lực lượng hiện đại.

Anduril tiếp tục phát triển dòng Altius với các biến thể lớn hơn như 700M, hứa hẹn mở rộng thêm khả năng tấn công và hỗ trợ trên chiến trường.

(Theo Anduril, Militarnyi, Automatedresearch)





