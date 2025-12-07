Ý nghĩa phong thủy

Bách nhật hồng thuộc họ Lythraceae, thời gian nở hoa kéo dài gần 100 ngày. Thân và rễ đều có giá trị thẩm mỹ cao, với các cành uốn tự nhiên tạo dáng bonsai sinh động và đầy sức sống.

Hoa mọc ở đầu cành, kết thành từng chùm dày màu đỏ rực hoặc hồng tươi, mang vẻ đẹp vừa duyên dáng vừa nổi bật.

Về phong thủy, Bách nhật hồng được xem là biểu tượng của thịnh vượng, tài lộc và may mắn. Người xưa tin rằng trồng cây trong nhà hoặc sân vườn giúp kích hoạt năng lượng tích cực, thu hút tài vận và hóa giải sát khí.

Bách nhật hồng đang trong giai đoạn nở hoa rực rỡ, các cụm hoa đỏ tươi tập trung trên ngọn cành tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian. Ảnh: Baidu

Màu đỏ tượng trưng may mắn và sinh khí, trong khi thân cây vững chắc biểu thị tài lộc bền lâu. Khi đặt cây ở vị trí vượng khí như phòng khách hoặc ban công hướng Đông Nam, nguồn năng lượng tích cực được kích hoạt, mang lại sự hanh thông trong công việc và tài chính.

Cây hợp mệnh Hỏa, Thổ và cũng phù hợp với người mệnh Mộc khi kết hợp chậu hoặc đá trang trí mang màu sắc tương sinh. Việc chăm sóc kỹ lưỡng giúp cây nở hoa rực rỡ, gia tăng may mắn và tài lộc cho gia đình.

Điều kiện sinh trưởng và cách chăm sóc

Bách nhật hồng bonsai ưa ánh sáng đầy đủ, đất tơi xốp và thoát nước tốt. Cây chịu hạn khá tốt nhưng không chịu được úng nước. Tốc độ sinh trưởng chậm và tuổi thọ cao, phù hợp cho việc tạo dáng bonsai nghệ thuật.

Để cây nở hoa nhiều lần trong mùa, người chăm sóc cần chú ý đến cắt tỉa, bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh.

Khi cành non dài khoảng 30cm, tiến hành cắt tỉa lần đầu, giữ lại 2-3 lá để thúc đẩy sinh trưởng. Khi cành tiếp theo dài 15-20cm, cắt tỉa để ngăn hoa nở sớm, tiếp tục cắt và bón phân. Việc quản lý này giúp cành lần thứ ba phát triển khỏe, là nền tảng cho việc cây nở hoa nhiều lần.

Do bonsai được trồng trong chậu với lượng đất hạn chế, cây khó hấp thụ đủ dưỡng chất từ đất, vì vậy cần bổ sung phân bón định kỳ để đảm bảo sức sống và hoa luôn tươi thắm.

Kết hợp bón lót, bón thúc và bón qua gốc sẽ đảm bảo cây phát triển khỏe mạnh và hoa tươi lâu. Bón lót bằng phân chuồng hoai mục hoặc phân gia cầm khô khi thay đất, bón thúc 2-3 lần mỗi tháng bằng phân hữu cơ để hoa rực rỡ và cây xanh mượt.

Theo phong thủy, cây tượng trưng cho tài lộc, may mắn và năng lượng tích cực, thích hợp đặt ở phòng khách hoặc ban công để thu hút vận may. Ảnh: Baidu

Tưới nước đều đặn đặc biệt quan trọng trong mùa hoa. Ánh nắng mạnh làm bay hơi nhanh, nên cần cung cấp đủ nước để hoa lâu tàn, cành lá săn chắc.

Bách nhật hồng dễ bị rệp và côn trùng nhỏ tấn công. Cần đặt chậu nơi thoáng mát, ánh sáng đầy đủ, thường xuyên loại bỏ cành yếu. Khi cành non xuất hiện rệp, có thể dùng dung dịch bột giặt 7-8% phun để tiêu diệt hiệu quả, giúp cây luôn khỏe mạnh.

Bí quyết giúp cây nở hoa 5 lần

Để Bách nhật hồng nở hoa năm lần trong mùa, cần thực hiện quản lý cành và cắt tỉa định kỳ. Vào mùa đông, nên cắt tỉa mạnh toàn cây.

Đầu tháng 4, cành mới bắt đầu nhú, đến giữa tháng 5, cành dài khoảng 15cm, lúc này cần bấm ngọn, giữ cành dài 8-10cm, thúc đẩy ra nhiều cành hoa khỏe mạnh. Phối hợp với bón phân đầy đủ và tưới nước đều, cây sẽ liên tục ra hoa, kéo dài mùa hoa từ hè sang thu.

Theo Baidu