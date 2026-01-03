Lúc 5h ngày 2/1, trực thăng EC225 số hiệu 8620 của Công ty Trực thăng Miền Nam/Binh đoàn 18 đã hạ cánh xuống sân đỗ Viện Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM), đưa bệnh nhân nguy kịch từ đảo Nam Yết về đất liền cấp cứu.

Bệnh nhân là ông T.D (55 tuổi, quê tại Gia Lai), ngư dân trên tàu cá. Bệnh nhân được đưa vào điều trị tại Bệnh xá đảo Nam Yết lúc 7h ngày 31/12/2025. Trước đó, ông D. đột ngột choáng váng, yếu tay chân, ngã xuống sàn tàu. Sau đó, ông khó nói, nuốt sặc, tiểu tiện không tự chủ.

Ê-kíp cấp cứu cùng Tổ bay đưa bệnh nhân vào đất liền. Ảnh: BVCC.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Quân y 175 đã phối hợp với Bệnh xá đảo Nam Yết tiến hành 3 lần hội chẩn từ xa, hướng dẫn theo dõi và điều trị tích cực cho bệnh nhân. Trong đêm 31/12/2025 và rạng sáng 1/1, tình trạng ông D. diễn tiến xấu nhanh.

Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi phù não tiến triển do nhồi máu não diện rộng bán cầu trái, chưa loại trừ xuất huyết não lớn, kèm rối loạn nhịp tim chậm, tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2, viêm phổi. Các bác sĩ đánh giá ông D. tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời. Bệnh xá đảo Nam Yết được hướng dẫn bảo vệ đường thở, chống phù não tích cực, điều trị kháng sinh và theo dõi sát các chỉ số tim mạch, thần kinh cho bệnh nhân.

Bệnh viện Quân y 175 đã đề nghị cấp trên vận chuyển cấp cứu bệnh nhân bằng đường không. 18h30 ngày 1/1, trực thăng và tổ Cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 đã lên đường bay tới đảo Nam Yết. Quá trình đưa bệnh nhân về đất liền, Tổ cấp cứu phối hợp Tổ bay thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa - Kíp trưởng kíp cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175, cho biết - trong quá trình vận chuyển cấp cứu đường không luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là đối với bệnh nhân tiên lượng rất nặng như trường hợp này. Ông D. bị tổn thương não nặng, kèm rối loạn nhịp tim và suy hô hấp, vì vậy ê-kíp chuẩn bị sẵn máy tạo nhịp tim ngoài da và các phương tiện kiểm soát hô hấp trước khi xuất phát.

Trong điều kiện không gian trực thăng hẹp, rung lắc, tiếng ồn lớn và hành trình bay dài trên biển, Tổ bay duy trì độ cao bay thấp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến tình trạng của bệnh nhân, đồng thời theo dõi sát và duy trì ổn định các chỉ số sinh tồn.

Ngay sau khi về đất liền, bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 để chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

