Sáng nay (29/9), ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão số 10 Bualoi đã suy yếu, hiện chỉ còn cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Đến 8h, vị trí tâm bão trên đất liền khu vực Tây Nam Nghệ An.
Dự báo vào khoảng 10h cùng ngày, bão sẽ tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiến sâu vào đất liền và tan dần thành vùng áp thấp.
“Tuy nhiên, dù cường độ bão giảm, hoàn lưu bão số 10 vẫn gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên diện rộng”, ông Khiêm nhấn mạnh.
Cụ thể, trong hôm nay, khu vực Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to. Vùng mưa lớn còn lan rộng ra khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cá biệt có nơi có thể lên tới 350mm.
Do mưa lớn kéo dài, nhiều hệ thống sông tại Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ đang có lũ lên cao, phổ biến ở mức báo động 2-3, một số sông trên báo động 3.
Đặc biệt, ông Khiêm thông tin, tại Quảng Trị, lũ trên sông Kiến Giang đêm qua đã vượt báo động 3, hiện đang có xu hướng giảm nhưng tình trạng ngập lụt tại khu vực ven sông vẫn tiếp diễn.
Tại Hà Tĩnh, mực nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố đang lên rất nhanh, dự báo vượt báo động 3 trong sáng nay, gây nguy cơ ngập lụt trên diện rộng trong hôm nay và những ngày tiếp theo.
Bên cạnh đó, với lượng mưa lớn lên đến vài trăm mm trong hôm nay và ngày mai (30/9), nguy cơ lũ quét và sạt lở đất là rất cao, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Tây các tỉnh Bắc Trung Bộ, cũng như vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.
Cảnh báo mưa lớn, ngập lụt, sạt lở
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những giờ tới, bão số 10 tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 20-25km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 19h tối nay, vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.
Do tác động của bão, vùng biển từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn
Cỏ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.
Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.
Ven biển và các đảo các tỉnh từ Quảng Ninh - Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5-1m. Cảnh báo nguy cơ cao ngập tại các khu vực trũng, thấp, đường giao thông ven biển, ven sông do nước dâng bão kết hợp với triều cường và sóng lớn vào sáng và trưa nay.
Đồng thời, trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, có nơi cấp 8, giật cấp 10; vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12.
Đáng lưu ý, từ hôm nay đến ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).
Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động phòng tránh lũ, ngập úng và sạt lở đất, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.