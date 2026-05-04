Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay, tại trụ sở HĐND, UBND phường Ô Chợ Dừa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 1) tiếp xúc cử tri của 10 phường trên địa bàn TP nhằm thông báo kết quả kỳ họp và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội.
Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội báo cáo về kết quả kỳ họp thứ nhất.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam báo cáo kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng về các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.
Thảo luận về sửa đổi Luật Thủ đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng người dân bao lâu nay quen sống trong phố cổ, chật chội sẽ vui vẻ và sẵn sàng di dời nếu việc quy hoạch xác định rõ vùng lõi và việc phát triển đô thị vệ tinh.
Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng phải được chuyển thành các chương trình xây dựng pháp luật, các nghị quyết cụ thể, khả thi, không để nợ thể chế để trở thành điểm nghẽn của phát triển.
Nhấn mạnh vai trò của chăm sóc sức khỏe ban đầu, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, nếu không vệ sinh an toàn thực phẩm thì xây bao nhiêu bệnh viện cũng không thể đủ, đào tạo bao nhiêu bác sĩ cũng không thể giải quyết được.