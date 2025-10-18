Chiều 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã bế mạc sau ba ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, Đại hội lần thứ 18 của Đảng bộ TP đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, hướng tới phát triển Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, các văn kiện được thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới. Đại hội giao Ban Chấp hành khóa 18 tiếp thu, hoàn thiện và sớm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ.

Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa 18 gồm 75 người, là những cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, trí tuệ và năng lực lãnh đạo. Đồng thời, Đại hội bầu Đoàn đại biểu Hà Nội gồm 64 đại biểu chính thức, hai đại biểu dự khuyết và hai đại biểu đương nhiên đi dự Đại hội 14 của Đảng.