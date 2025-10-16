Cùng dự đại hội có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đại hội còn có sự tham dự của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương...

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội. Ảnh: Đình Thế

Ảnh: V. Hải

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh những thuận lợi, Thủ đô cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô đã đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 17 (nhiệm kỳ 2020-2025) với nhiều kết quả nổi bật.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, đồng bộ; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường. Thành phố đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bảo đảm chính quyền 2 cấp hoạt động thông suốt, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: V. Hải

Kinh tế Hà Nội tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, động lực phát triển của Vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Công tác xây dựng, phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo đạt kết quả toàn diện, nổi trội. An sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đồng thời, công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thành phố bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm và sự kiện quốc gia, quốc tế tổ chức trên địa bàn.

Thủ đô cũng đã phối hợp tổ chức thành công nhiều lễ kỷ niệm lớn của đất nước, đặc biệt là lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Với phương châm "đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển", tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng Thủ đô "văn hiến - văn minh - hiện đại", Đại hội 18 của Đảng bộ TP Hà Nội sẽ thực hiện các nhiệm vụ: tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội 17; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa 18 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.