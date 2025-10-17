Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội đã bầu 75 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá 18.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 18. Ảnh: BTC

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá 18 đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Thành uỷ gồm 17 người. Cụ thể:

1. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa 15, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô.

2. Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa 15.

3. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

4. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội.

5. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

6. Ông Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội.

7. Ông Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.

8. Ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

9. Ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

10. Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

11. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

12. Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

13. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Kiểm tra Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

14. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

15. Ông Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

16. Ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

17. Ông Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm.

Trong số 17 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá 18 có 11 người là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá 17 tái cử.

6 người tham gia lần đầu, gồm: Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Lưu, Chủ nhiệm Kiểm tra Thành uỷ, Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Trần Đình Cảnh, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Vũ Đăng Định, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm.