Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số nhưng quan trọng hơn phải phát triển bền vững, "không ăn xổi ở thì", không bằng mọi giá để đạt tăng trưởng hai con số.

Sáng 18/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Phát biểu tại tổ TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, mục tiêu tăng trưởng hai con số là áp lực rất lớn đối với thành phố, trong khi quy mô kinh tế TPHCM chiếm khoảng 23,4% GDP cả nước.

Ông phân tích nếu thành phố hụt 1% tăng trưởng thì 33 tỉnh, thành còn lại bình quân mỗi địa phương phải gánh thêm khoảng 0,25 điểm phần trăm mới bù đắp được phần hụt của TPHCM. Ngược lại, nếu thành phố đóng góp thêm được 1% tăng trưởng thì kết quả cũng rất tốt, bởi 1% của quy mô kinh tế thành phố tương đương khoảng 30.000 tỷ đồng.

Từ đây, Bí thư nhìn nhận nếu không có sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị thì mục tiêu tăng trưởng thực sự là một thách thức.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại tổ sáng nay. Ảnh: Media QH

Trong phiên khai mạc Quốc hội ngày 17/10, trong thẩm tra về báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã cảnh báo khả năng một số địa phương có động lực phát triển mạnh nhất cả nước không đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

"Nếu các địa phương không đạt mục tiêu thì chỉ tiêu của cả nước cũng sẽ gặp khó khăn", ông Quang lưu ý.

Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số nhưng quan trọng hơn phải phát triển bền vững.

“Nghĩa là không ăn xổi ở thì, không bằng mọi giá để đạt tăng trưởng hai con số. Nếu trong trường hợp không đạt, chúng ta sẽ xin lỗi mọi người và nỗ lực trong năm sau”, Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Tinh thần chung được Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh là "chắt chiu nguồn lực, chắt chiu những thành tố" để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

TP.HCM chắt chiu nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Ảnh: Nguyễn Huế

Để đạt mục tiêu tăng trưởng, theo Bí thư Trần Lưu Quang, TPHCM đã chỉ đạo đổi mới phương thức kích cầu tiêu dùng, khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết sớm; gắn kết văn hóa, giải trí với kích cầu du lịch và thương mại…

Ông cho rằng thay vì phương thức truyền thống là chỉ “bày hàng hóa ra bán”, TPHCM chuyển sang chủ động chuẩn bị “nguồn tiền” cho người dân mua sắm.

Giải pháp được thực hiện thông qua đẩy mạnh thương mại điện tử, thương mại số và liên kết với ngân hàng cung cấp các gói tín dụng mua trước trả sau để người dân tranh thủ mua hàng giảm giá cuối năm.

TP cũng vận động các doanh nghiệp thực hiện chi thưởng Tết ngay trong năm (vào tháng 11-12) giúp người dân có sẵn nguồn tài chính để mua sắm sớm với mức giá dễ chịu hơn thay vì sát Tết.

Cùng với đó, TPHCM chủ động kết nối các dịch vụ thông qua chuỗi sự kiện âm nhạc và giải trí quy mô lớn. Bí thư Trần Lưu Quang đề cập 2 concert rất nổi tiếng đang diễn ra trong 2 ngày cuối tuần này tại TPHCM, đó là “Anh trai say hi”, “Anh trai vượt ngàn chông gai” và các show diễn của các nghệ sĩ Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn hay đêm nhạc DJ quốc tế đã tạo ra hiệu ứng lớn.

Đêm diễn đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 thu hút hàng chục nghìn khán giả vừa diễn ra vào tối 17/10 tại TPHCM. Ảnh: Anh trai vượt ngàn chông gai

“Tôi chưa có thống kê cụ thể nhưng khách sạn, mua sắm, những hàng ăn ở chợ Bến Thành đông hơn hẳn”, Bí thư TPHCM nói và cho biết thời gian tới cùng với giảm giá hàng hóa thì những khách sạn lớn ở TP cũng sẽ giảm giá phòng.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng tập trung tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân cho các dự án hợp đồng BT nhằm khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế.

Với rất nhiều biện pháp đang triển khai, Bí thư Trần Lưu Quang tin tưởng có rất nhiều khả năng và dư địa để TPHCM đạt tăng trưởng hai con số.

“Đạt con số này không chỉ cho TPHCM, mà chúng ta phải có trách nhiệm đóng góp cho cả nước nữa, đúng với tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị là: cả nước vì TPHCM và TPHCM vì cả nước”, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.