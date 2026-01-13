Hôm nay, Văn phòng Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị cử tri cơ quan để lấy ý kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM. Ảnh: N.H

Tại hội nghị, sau khi nghe trình bày lý lịch trích ngang của người được giới thiệu ứng cử, các cử tri đã nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, quá trình công tác và mối quan hệ với tập thể của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa 15.

Hội nghị cử tri cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM lấy ý kiến giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: CMH

Phát biểu tại đây, ông Trần Lưu Quang cam kết sẽ nỗ lực làm tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội nếu được cử tri tín nhiệm giới thiệu và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Với 100% cử tri biểu quyết tán thành, hội nghị đã nhất trí giới thiệu ông Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Cử tri cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM cũng đã biểu quyết nhất trí với danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM gồm: Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa 15; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa 15; ông Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy, đại biểu HĐND TPHCM khóa 10.