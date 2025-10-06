Chiều 6/10, các đội bóng tham dự giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025 có cuộc họp kỹ thuật trước ngày khởi tranh. Thông tin được nhiều người quan tâm nhất là việc đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền có thi đấu hay không.

Trước đó, Ban huấn luyện CLB nữ Ninh Bình lên kế hoạch xếp Bích Tuyền làm công việc khác, không đăng ký tay đập này ở danh sách 14 VĐV thi đấu. Tuy nhiên, danh sách chỉ chốt lại trong cuộc họp kỹ thuật vào chiều 6/10.

Bích Tuyền không thi đấu ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025.

Đại diện CLB nữ Ninh Bình tham dự cuộc họp là HLV trưởng Thái Thanh Tùng. Theo thông tin VietNamNet có được, HLV Thanh Tùng quyết định đăng ký Nguyễn Thị Bích Tuyền vào vị trí... săn sóc viên, thay vì trợ lý HLV như nhiều tin đồn trước đó.

Như vậy, Bích Tuyền không thi đấu đến hết giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025, còn việc VĐV này có trở lại ở mùa giải tới hay không vẫn là một dấu hỏi. Được biết, dù làm săn sóc viên nhưng Bích Tuyền vẫn tham gia tập luyện bình thường cùng các đồng đội.

Với việc Bích Tuyền vắng mặt ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025, khả năng cô được triệu tập lên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA Games được bỏ ngỏ.

Giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025 với 8 đội bóng nam và 8 đội bóng nữ tranh tài từ ngày 7/10 tới 16/10 tại Ninh Bình, qua đó xác định được đội vô địch đại diện Việt Nam tham dự giải AVC Champions League 2026. Đội xếp cuối xuống hạng chơi giải hạng A 2026.