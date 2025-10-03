W-hue anh kim hue 5.jpg
Huệ Anh - con gái cựu hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ sinh năm 2008. Cô nàng đang theo học tại trường Hanoi Academy. 
Có mẹ rất nổi tiếng, nhưng Huệ Anh tỏ ra kín tiếng, ít chia sẻ về bản thân trên trang cá nhân. Cô tập trung cho học tập và đặc biệt là tham gia nhiều môn thể thao.
Huệ Anh có năng khiếu đặc biệt ở môn bóng rổ, vừa trở thành tuyển thủ của trường. Sau giờ học, cô đều tranh thủ tập luyện để hoàn thiện kỹ năng.
"Huệ Anh tự học bóng rổ chứ không được đào tạo bài bản. Ban đầu con xin mẹ tiền mua quả bóng rổ để tập cùng các bạn, các anh lớp trên, như là một cách xả stress sau những giờ học căng thẳng. Dần dần con chơi tốt và được chọn vào tuyển bóng rổ của trường", Kim Huệ chia sẻ.
Kim Huệ từng cho con gái thử sức với bóng chuyền, nhưng Huệ Anh lại không thích. Cô nàng ngoài niềm đam mê với bóng rổ, còn chơi tốt Erobic, cầu lông, cờ vua, chạy, bơi, kéo co và thậm chí là... vật tay.
Huệ Anh từng giành giải Nhất chạy 800m, giải nhì bơi cấp Quận.
Huệ Anh thừa hưởng gen thể thao của mẹ, nhưng cô khẳng định mình sẽ không theo chuyên nghiệp. Ước mơ của cô nàng 17 tuổi là vào Đại học RMIT và trở thành nhà thiết kế thời trang.
Trong các hoạt động ngoại khóa của trường, Huệ Anh luôn là cái tên nổi bật.
Huệ Anh vừa giành giải Nữ vương tại cuộc thi King&Queen do trường tổ chức.
"Tôi là người luôn tự tin, đầy cá tính", Huệ Anh khẳng định.
Nổi bật ở trường và gây được sự chú ý mỗi khi xuất hiện, nhưng Huệ Anh luôn hiểu rằng học tập mới là điều quan trọng nhất. Cô nàng tự biết cân đối thời gian giữa tập luyện thể thao, tham gia các hoạt động xã hội và việc học để có thể phát triển toàn diện.
Kim Huệ cho biết cô rất tự hào vì con gái, nhưng đôi lúc cũng phải "đau đầu" vì cá tính mạnh mẽ của con.

Giải bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 có sự tham dự của 16 trường THPT tại Hà Nội và TP.HCM, diễn ra từ ngày 25/10 đến 6/12, gồm 4 vòng thi đấu: vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết, áp dụng luật FIBA 5x5. Mỗi trường THPT tại Hà Nội được đăng ký tối đa hai đội (một nam, một nữ). Giải đấu hứa hẹn hấp dẫn, là sân chơi thể thao lành mạnh, lan tỏa niềm yêu thích bóng rổ và góp phần phát triển toàn diện cho học sinh THPT trên cả nước.

