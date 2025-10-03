Giải bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 có sự tham dự của 16 trường THPT tại Hà Nội và TP.HCM, diễn ra từ ngày 25/10 đến 6/12, gồm 4 vòng thi đấu: vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết, áp dụng luật FIBA 5x5. Mỗi trường THPT tại Hà Nội được đăng ký tối đa hai đội (một nam, một nữ). Giải đấu hứa hẹn hấp dẫn, là sân chơi thể thao lành mạnh, lan tỏa niềm yêu thích bóng rổ và góp phần phát triển toàn diện cho học sinh THPT trên cả nước.