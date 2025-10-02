Tranh tài ở làn bơi số 5, Huy Hoàng gặp các đối thủ mạnh đến từ Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan, Thái Lan và Malaysia. Với sự tự tin cao nhất, Huy Hoàng sớm vượt lên dẫn đầu cuộc đua. Khi chạm mốc 400m, anh bỏ xa đối thủ trực tiếp Xu Haibo (Trung Quốc) tới 1,61 giây.

Ở 100m cuối, Huy Hoàng gần như bơi một mình trước khi cán đích đầu tiên với thành tích 7 phút 57 giây 58, giành HCV. Đây là tấm HCV thứ 2 của kình ngư quê Quảng Bình tại giải (trước đó là HCV ở nội dung 1.500m tự do).

Huy Hoàng giành cúp đúp HCV.

Thành tích của Huy Hoàng vẫn thấp hơn so với tấm HCĐ ở Asiad 19 (7 phút 51 giây 44). Tuy nhiên việc anh thể hiện phong độ ổn định là rất đáng khen ngợi.

Huy Hoàng đi vào lịch sử khi trở thành VĐV bơi lội đầu tiên của Việt Nam giành cú đúp HCV ở giải châu Á. Thành tích này không chỉ khẳng định đẳng cấp của tay bơi 25 tuổi, mà còn giúp anh có thêm nhiều sự tự tin hướng tới mục tiêu cao nhất tại SEA Games 33 và Asiad 2026.

Ở các nội dung khác đáng chú ý, Nguyễn Khả Nhi giành HCB cự ly 400m tự do nữ với thời gian 4 phút 25 giây 50. HCV là tuyển thủ Nhật Bản Tanimoto (4 phút 16 giây 39). Ở chung kết 200m bướm nữ, Võ Thị Mỹ Tiên đứng hạng 4 với thông số 2 phút 15 giây 02.