Sinner bỏ cuộc

Jannik Sinner khập khiễng, chống người lên cây vợt để khỏi ngã xuống mặt sân cứng, rồi đổ gục trước cái nóng ngột ngạt ở Thượng Hải – nơi sự kết hợp bức bối giữa nhiệt độ và độ ẩm rất cao.

Sau 2 tiếng rưỡi so kè với tay vợt Hà Lan Tallon Griekspoor, đôi chân của Sinner – hiện đứng thứ 2 thế giới – bắt đầu co rút dữ dội.

Cuối cùng, anh buộc phải bỏ cuộc ở set 3, khi Griekspoor đang tạm dẫn 3-2. Trước đó, anh thắng set đầu 7-6(7-3), thua set 2 5-7. Một đòn giáng mạnh vào hy vọng giành ngôi số 1 cuối năm.

Sinner phải rút khỏi Masters Thượng Hải. Ảnh: IPA

Việc rút lui sớm khiến Sinner mất 950 điểm, do anh đang bảo vệ danh hiệu vô địch Thượng Hải Masters.

Cùng lúc đó, Carlos Alcaraz – dù vắng mặt vì chấn thương mắt cá – lại hưởng lợi từ cú sảy chân của đối thủ trực tiếp.

Cường độ thi đấu và thời tiết nóng khiến nhiều tay vợt gục ngã: có tới 15 hạt giống rời giải sớm.

Taylor Fritz, Ben Shelton, Casper Ruud, Andrey Rublev… lần lượt chia tay, và giờ đến Sinner.

Novak Djokovic vẫn trụ lại, song chính anh cũng chịu đựng vô cùng vất vả. Trong trận thắng Yannik Hanfmann (4-6, 7-5 và 6-3), tay vợt Serbia liên tục phải nạp gel năng lượng, uống muối khoáng, thậm chí còn nôn nhẹ ở cuối sân.

Ở tuổi 38, Djokovic trở thành người lớn tuổi nhất lọt vào nhóm 16 tay vợt mạnh nhất Thượng Hải Masters – giải đấu mà anh 4 lần vô địch.

Trong trường hợp Sinner, anh đã có dấu hiệu mệt mỏi từ trận trước gặp Daniel Altmaier. Hôm đó anh vẫn gắng thắng, nhưng lần này, đôi chân đã phản kháng.

Mọi nỗ lực xoa bóp đều vô ích. Griekspoor – người đã cứu tới 6 break point để kéo trận đấu sang set ba – tiến lại ôm lấy đối thủ gục ngã, rồi chính anh giúp Sinner rời sân.

Khát vọng Djokovic

Tính đến lúc này, có 6 tay vợt phải rút lui: Hamad Medjedovic (22 tuổi), Terence Atmane (23), Casper Ruud (26), David Goffin (34), Tomas Machac (24) và Sinner (24).

Việc Sinner bỏ cuộc ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua ngôi số 1 thế giới, nhất là khi anh còn phải bảo vệ 1.500 điểm tại ATP Finals ở Turin.

Trước đó, anh dự kiến dự Vienna (500 điểm) và Paris Masters (1.000 điểm). Thế nhưng, sau cú ngã này, mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

Hiện Sinner đang kém Alcaraz 1.340 điểm trên bảng xếp hạng, và thậm chí tới 2.540 điểm trong “Race to Turin” – thước đo xác định tay vợt xuất sắc nhất mùa giải và 8 cái tên dự ATP Finals tháng tới.

Djokovic mệt mỏi nhưng bản lĩnh. Ảnh: EFE

Trong khi đó, chưa rõ Djokovic có góp mặt ở Turin hay không, dù anh có đủ điểm hay không. Ở Thượng Hải, CĐV Trung Quốc đón chào anh bằng tấm pano tái hiện toàn bộ sự nghiệp.

Sinh năm 1987, bắt đầu cầm vợt 1991, câu nói tiên tri năm 1994 (“Tôi muốn trở thành số 1”), vào top chuyên nghiệp năm 2003, Grand Slam đầu tiên 2008, Davis Cup 2010, lên đỉnh thế giới 2011, cưới vợ, sinh con, kỷ lục điểm số năm 2016, 24 Grand Slam năm 2023, 100 danh hiệu mùa này… và đến hiện tại – nơi Nole không còn là kẻ thống trị tuyệt đối.

Giấc mơ về danh hiệu Grand Slam thứ 25 xem ra xa vời, nhưng Djokovic vẫn chiến đấu với ý chí cũ, dù sức lực đã giảm sút.

Trước Hanfmann, Nole thắng ngược sau 2 giờ 42 phút – mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn kiên cường.

Với Djokovic giờ đây, mỗi trận đấu là một cuộc thử thách thể lực và sinh tồn. Một tay vợt đứng vững được ở nơi mà những thân thể trẻ hơn gần hai thập niên gục ngã là điều đáng để ăn mừng.

Ở vòng 4, Djokovic gặp Jaume Munar (9h ngày 8/10). Khi đối thủ lớn nhất Sinner đã rời cuộc chơi, Nole đứng trước cơ hội để lần thứ 5 giành Masters Thượng Hải, cũng như tìm kiếm danh hiệu ATP thứ 101 trong sự nghiệp.