Người đội trưởng đặc biệt

“Thêm hai năm nữa!”, Jon Rahm hét lên khi ngồi ở góc dưới bên phải sân khấu với hai chiếc bàn và 13 chiếc ghế. Đó là buổi họp báo của đội vô địch Ryder Cup 2025 ở New York, nơi châu Âu ăn mừng chiến thắng lịch sử 15-13 trước chủ nhà Mỹ.

Ở giữa, ôm chiếc cúp Ryder, đội trưởng Luke Donald chính là người nhận thông điệp ấy.

Đội trưởng Donald và đội châu Âu giành Ryder Cup 2025. Ảnh: @RyderCupEurope

Rahm kêu gọi gia hạn hợp đồng thêm hai năm cho ông – cũng là mong muốn chung của 12 nhà vô địch và người hâm mộ châu Âu: Donald tiếp tục cầm lái ở kỳ Ryder Cup tiếp theo, giải đấu kỷ niệm 100 năm tại Ireland 2027.

Khó có ứng viên nào xứng đáng hơn người đã đưa châu Âu thắng liên tiếp ở Rome 2023 và nay ngay trên đất Mỹ. Dẫu vậy, Donald vẫn còn ngập ngừng.

“Tôi không biết trái tim mình có chịu nổi không”, golfer 47 tuổi chia sẻ về áp lực khủng khiếp từ vai trò đội trưởng. Việc lựa chọn golfer chỉ là phần dễ thấy nhất.

Ông có trong tay những cái tên đã chắc suất như Rory McIlroy, MacIntyre, Justin Rose, Fleetwood, Rasmus Hojgaard và Hatton, rồi bổ sung Rahm, Lowry, Straka, Aberg, Hovland và Fitzpatrick để khép lại danh sách 12 người.

So với Rome, 11 gương mặt giữ nguyên, chỉ thay Nicolai bằng cậu em song sinh Rasmus – điều chưa từng có trong lịch sử.

Donald khóa chặt một tập thể đã gắn bó, không có cái tôi lớn trong phòng thay đồ (dù họ có thể bất đồng quan điểm về PGA Tour và LIV Golf), dày dạn kinh nghiệm Ryder Cup nhưng vẫn khát khao trước thách thức khổng lồ: thắng trên đất Mỹ.

Ông củng cố bộ khung bằng 5 phó tướng, từ chuyên gia thống kê Dodo Molinari đến “ngọn lửa” Jose Maria Olazabal.

Rồi Donald chăm chút từng chi tiết nhỏ: không ưng dầu gội trong khách sạn New York, ông đặt loại khác của Le Labo “có mùi dễ chịu hơn”; thay ga gối, chăn nệm để golf thủ ngủ ngon; dán khe cửa để ánh sáng không lọt vào phòng.

Luke Donald và thành tích Ryder Cup với tư cách golfer lẫn đội trưởng. Ảnh: @RyderCupEurope

Trên áo đấu ngày thi đấu cuối, các golfer giấu bên trong logo của Seve Ballesteros (huyền thoại Tây Ban Nha và châu Âu), ngay bên trái tim.

“Có quá nhiều điều Luke đã làm quá hoàn hảo… Sự chuyên nghiệp, sự chú ý tới tiểu tiết, sự am hiểu Ryder và cả trò chơi, những gì chúng tôi cần mỗi ngày – tất cả đã tạo nên hai chiến thắng này”, Rahm nhấn mạnh.

“Luke là thuyền trưởng, và dẫn dắt chúng tôi tốt hơn bất kỳ ai có thể. Ông ấy đã đặt ra chuẩn mực rất cao cho những người kế nhiệm”.

Donald trở thành đội trưởng đầu tiên giành 2 Ryder Cup liên tiếp kể từ Tony Jacklin (1985, 1987), hoàn tất một thành tích ngoạn mục.

Ông từng 4 lần góp mặt với tư cách golfer (2004, 2006, 2010, 2012); 2 lần làm đội trưởng (2023, 2025) – toàn thắng cả 6. Đó là điểm nhấn sự nghiệp của ông với 5 danh hiệu PGA Tour, 7 ở European Tour và 8 lần lọt top 10 major.

Điều thú vị là chiếc ghế đội trưởng đến với Donald theo cách bất ngờ, sau khi Henrik Stenson từ bỏ để chạy theo LIV Golf của Saudi Arabia.

Cùng với đó, những ứng viên khác như Lee Westwood hay Ian Poulter cũng rời đi, để Donald được chọn dù ban đầu không phải phương án số một.

Donald là người đội trưởng đặc biệt. Ảnh: @RyderCupEurope

Nhưng sự hồ nghi năm nào nay đã biến thành niềm tin tuyệt đối. Châu Âu đang chờ xem liệu ông có dám hướng tới kỷ lục 3 lần đăng quang liên tiếp.

“Cần phải dành trọn thời gian và tình cảm để đem lại cho các chàng trai cơ hội tốt nhất. Tôi đã thực sự dốc sức cho công việc này, vì tôi thấy mình nợ họ, nợ Ryder”, Donald tâm sự.

Ông kể sau khi đối diện những lời lăng mạ nhắm vào các golfer châu Âu: “Tôi gác lại sự nghiệp cá nhân, mỗi ngày chỉ nghĩ xem có ý tưởng nào giúp đội tốt hơn. New York là thử thách khắc nghiệt, thậm chí khó chịu, tôi phải giữ mình lạnh như băng để kiểm soát tình hình”.

Thành công của Donald càng nổi bật khi đặt cạnh người đồng nghiệp Mỹ Keegan Bradley, đang hứng chỉ trích vì công tác chuẩn bị sân đấu và nhiều khả năng bị thay thế.

Ở bên kia Đại Tây Dương, những cái tên như Tiger Woods hay Phil Mickelson được kỳ vọng tạo cảm hứng mới.

Còn châu Âu đã có một thủ lĩnh. Chỉ còn chờ xem Donald có tiếp tục thêm hai năm nữa, để lo cho các golfer, cho golf, và cả… dầu gội.