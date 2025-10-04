Thông tin đối chuyền Bích Tuyền không tham dự giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025 nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo tìm hiểu, BHL CLB nữ Ninh Bình có kế hoạch cho Bích Tuyền nghỉ thi đấu, chuyển sang làm... săn sóc viên, nhưng chưa chính thức chốt lại.

Danh sách chính thức 14 VĐV thi đấu ở giai đoạn 2 chỉ được CLB Ninh Bình gửi tới LĐBC Việt Nam trong cuộc kỹ thuật ngày 6/10 tới. Đến lúc đó Bích Tuyền có tên hay không mới rõ ràng.

Bích Tuyền nếu không thi đấu, có thể làm... săn sóc viên ở CLB Ninh Bình.

Được biết, việc đăng ký hay gạch tên Bích Tuyền tại giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025 khiến BHL đội bóng cố đô Hoa Lư phải đau đầu. Một số ý kiến cho rằng Bích Tuyền thi đấu bình thường bởi không vi phạm quy định của LĐBC Việt Nam. Tuy nhiên, không ít ý kiến muốn Bích Tuyền tạm nghỉ thi đấu khi VĐV này đang chịu nhiều áp lực.

Thực tế, sau khi VĐV Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu vì chịu án phạt từ LĐBC thế giới, một số đội bóng tại giải VĐQG bày tỏ sự không hài lòng, thậm chí là phản đối việc CLB Ninh Bình tiếp tục sử dụng VĐV đang gây tranh cãi như Bích Tuyền.

Ở giai đoạn 1, Bích Tuyền thi đấu cả 5 trận, giúp Ninh Bình đạt thành tích toàn thắng, hiện đang dẫn đầu bảng nữ. Sức mạnh vượt trội của tay đập 25 tuổi so với các đồng nghiệp tại giải Quốc gia là không phải bàn cãi, và chính điều này khiến cơ hội đua tranh vô địch của một số đối thủ bị thu hẹp lại.

Trong trường hợp Bích Tuyền không ra sân thi đấu tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025, VĐV này nhiều khả năng cũng khó có thể dự SEA Games 33. Giải quốc nội chính là cơ sở chuyên môn để HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt lựa chọn VĐV. Nếu Bích Tuyền không thi đấu ở CLB nhưng vẫn được triệu tập lên tuyển có thể tạo nên tiền lệ không tốt.

Đây cũng chính là lý do mà CLB Ninh Bình đang phải cân nhắc kỹ về Bích Tuyền trước khi đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 6/10 tới.