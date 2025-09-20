Trong danh sách thi đấu sơ bộ của CLB Ninh Bình tại giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025, Nguyễn Thị Bích Tuyền có tên. So với giai đoạn 1, sự góp mặt của đối chuyền sinh năm 2000 nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Trước đó, xuất hiện một số thông tin về việc Bích Tuyền có thể bị cấm thi đấu ở giải VĐQG vì rút lui khỏi đội tuyển quốc gia tham dự giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025.

Bích Tuyền rút lui khỏi đội tuyển trước giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: S.N

Một lãnh đạo LĐBC Việt Nam (VFV) cho biết, VFV đưa ra quy định phạt rất nặng (cấm thi đấu có thời hạn hoặc vĩnh viễn) với VĐV từ chối nhiệm vụ đội tuyển.

Tuy nhiên trường hợp của Bích Tuyền lại khác. VFV khẳng định tay đập quê Long An không vi phạm quy định. Việc VĐV này không tham dự giải vô địch thế giới đã được Ban huấn luyện xem xét và báo cáo Liên đoàn. Sau khi được đồng ý, Bích Tuyền vẫn đủ điều kiện tham dự các giải đấu trong nước.

Giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025 khởi tranh từ ngày 7/10, và nếu không có bất ngờ nào, Bích Tuyền sẽ tái xuất trong màu áo CLB Ninh Bình. Sau khi giành ngôi nhất ở giai đoạn 1, đội bóng cố đô Hoa Lư đặt mục tiêu vào chung kết ở giai đoạn 2, nhưng phải phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của Bích Tuyền.

Bích Tuyền trở thành tâm điểm tại giai đoạn 2 giải VĐQG 2025.

Ở một vấn đề được nhiều người quan tâm khác là liệu Bích Tuyền sau màn tái xuất có tiếp tục không lên đội tuyển tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan hay không.

Trong ngày 19/9, trang Thailand News Agency khẳng định Bích Tuyền không có tên trong danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, khi BTC SEA Games 33 đóng cửa đăng ký vào ngày 15/9.

Cũng theo tờ báo này, tại cuộc họp chung của các Trưởng đoàn thể thao SEA Games 33 hồi tháng 8, ông Chaiphak Siriwat, Tổng giám đốc điều hành Liên đoàn SEA Games, nhấn mạnh về vấn đề kiểm tra giới tính ở một số môn thể thao, trong đó có bóng chuyền.

Đây là lần đầu trong lịch sử ở một kỳ SEA Games, BTC chủ nhà tiến hành kiểm tra giới tính với các VĐV nữ. Theo Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường, các VĐV Việt Nam khi đã tham dự SEA Games phải hoàn tất đầy đủ các thủ tục, trong đó có cả việc kiểm tra giới tính nếu BTC yêu cầu.