Ngày thi đấu cuối vòng bảng Giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025 chứng kiến nhiều kịch tính, trong đó tâm điểm là cuộc so tài giữa Philippines và Iran.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Philippines nhập cuộc đầy hứng khởi, thắng set 1 và set 3 để dẫn trước 2-1.

Chủ nhà Philippines (áo sẫm) hụt vé đi tiếp đầy tiếc nuối - Ảnh: Volleyball World

Tuy nhiên, Iran thể hiện bản lĩnh đúng lúc, kiên cường gỡ hòa 2-2 và giành chiến thắng nghẹt thở 22-20 ở set quyết định, qua đó trở thành đại diện châu Á duy nhất góp mặt tại vòng 1/8.

Bất ngờ lớn xảy ra ở bảng H khi Serbia xuất sắc đánh bại Brazil 3-0, loại đội bóng số 2 thế giới khỏi giải. Luburic và Peric tỏa sáng, đưa Serbia cùng CH Czech - đội thắng Trung Quốc 3-0 để giành vé đi tiếp.

CH Czech (áo xanh) thắng Trung Quốc 3-0 để giành vé đi tiếp - Ảnh: Volleyball World

Ở bảng C, Argentina vượt qua Pháp 3-2 trong trận cầu căng thẳng, còn Phần Lan đánh bại Hàn Quốc 3-1 để cùng nhau bước vào vòng 16 đội.

Italy cũng khẳng định sức mạnh khi thắng Ukraine 3-0, khép lại vòng bảng với tấm vé cuối cùng.

Danh sách 16 đội lọt vào vòng 1/8 gồm: Tunisia, Iran, Ba Lan, Hà Lan, Argentina, Phần Lan, Mỹ, Bồ Đào Nha, Bulgaria, Slovenia, Bỉ, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Serbia và CH Czech.

8 cặp đấu vòng 1/8 giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025 - Ảnh: Volleyball World

Các cặp đấu của vòng 1/8 được xác định: Thổ Nhĩ Kỳ - Hà Lan, Ba Lan - Canada, Argentina - Italia, Bỉ - Phần Lan, Bulgaria - Bồ Đào Nha, Mỹ - Slovenia, Tunisia - CH Czech và Serbia - Iran. Các trận đấu ở vòng 1/8 diễn ra từ ngày 20-24/9.

Như vậy, Iran là đại diện châu Á duy nhất góp mặt tại vòng knock-out, trong khi ứng viên sáng giá cho vị trí trong top 4 là Nhật Bản lại bị loại từ vòng bảng.