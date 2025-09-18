“VĐV tham gia các nội dung dành riêng cho nữ phải tuân thủ các xét nghiệm quy định về rối loạn xác định giới tính khi cần thiết”, thông báo từ BTC SEA Games 33.

Cũng theo thông báo này, Ủy ban Olympic quốc gia chủ nhà và BTC SEA Games 33 sẽ đảm bảo sức khỏe cho tất cả VĐV và những người tham gia khác trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Đây là lần đầu trong lịch sử ở một kỳ SEA Games, BTC chủ nhà có thể tiến hành kiểm tra giới tính với các VĐV nữ, trong đó có môn bóng chuyền thường gây nên nhiều tranh cãi được quan tâm đặc biệt.

BTC SEA Games 33 đặc biệt quan tâm tới vấn đề kiểm tra giới tính.

Nhằm tránh sự cố đáng tiếc xảy ra như ở giải bóng chuyền U21 thế giới hồi tháng 8, VFV cho biết các VĐV Việt Nam luôn phải xác định có thể bị kiểm tra giới tính bất cứ lúc nào trước SEA Games. Thậm chí khi giải đấu đang diễn ra, nếu BTC thấy nghi ngờ hoặc nhận đơn khiếu nại từ các đội khác, vấn đề kiểm tra giới tính sẽ được thực hiện.

Tại giải bóng chuyền U21 thế giới 2025, sau 4 trận đấu ở vòng bảng, có 3 VĐV Việt Nam bị kiểm tra, sau đó một trường hợp là Đặng Thị Hồng bị loại khỏi giải, cùng với đó U21 Việt Nam bị xử thua 4 trận dẫn đến việc mất tấm vé vào vòng 16 đội.

Theo Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường, các VĐV Việt Nam khi đã tham dự SEA Games phải hoàn tất đầy đủ các thủ tục, trong đó có cả việc kiểm tra giới tính nếu BTC yêu cầu.

Trước mắt, VFV thống nhất đưa kiểm tra giới tính vào điều lệ các giải quốc nội từ năm 2026, đồng thời chuẩn bị cho các quy định áp dụng tại SEA Games 33 sắp tới.

"VĐV đội tuyển tham gia SEA Games được kiểm tra tư cách theo đúng quy định của Ban tổ chức SEA Games và hướng dẫn của Cục TDTT", thông báo của VFV nêu rõ.

Hiện tại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trường hợp gây nhiều ồn ào là VĐV Nguyễn Thị Bích Tuyền. Trước đó, tay đập sinh năm 2000 không tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 vì lý do cá nhân.