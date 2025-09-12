Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025 được tổ chức tại Manila, Philippines từ ngày 12 đến 28/9.

Có 32 đội tuyển tham dự, thi đấu tại 2 địa điểm: Smart Araneta Coliseum và SM Mall of Asia Arena.

Các bảng đấu của Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025

Vòng bảng diễn ra từ ngày 12–19/9; 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Vòng 16 đội từ ngày 20–23/9, tứ kết từ ngày 24–25/9, bán kết vào ngày 27/9 và tranh hạng ba và chung kết vào ngày 28/9.

📅 Lịch thi đấu Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025 (FIVB Men’s World Championship)

🏐 Lịch thi đấu vòng bảng

Ngày Giờ Trận đấu Bảng 12/9 18:00 Philippines – Tunisia A 13/9 09:00 Mỹ – Colombia D 13/9 09:30 Canada – Libya G 13/9 12:30 Cuba – Bồ Đào Nha D 13/9 13:00 Nhật Bản – Thổ Nhĩ Kỳ G 13/9 16:30 Đức – Bulgaria E 13/9 17:00 Hà Lan – Qatar B 13/9 20:00 Slovenia – Chile E 13/9 20:30 Ba Lan – Romania B 14/9 09:30 Argentina – Phần Lan C 14/9 12:30 Iran – Ai Cập A 14/9 13:00 Ukraine – Bỉ F 14/9 16:30 Serbia – CH Czech H 14/9 17:00 Pháp – Hàn Quốc C 14/9 20:00 Brazil – Trung Quốc H 14/9 20:30 Ý – Algeria F 15/9 09:00 Cuba – Colombia D 15/9 09:30 Thổ Nhĩ Kỳ – Libya G 15/9 12:30 Đức – Chile E 15/9 13:00 Nhật Bản – Canada G 15/9 16:30 Slovenia – Bulgaria E 15/9 17:00 Hà Lan – Romania B 15/9 20:00 Mỹ – Bồ Đào Nha D 15/9 20:30 Ba Lan – Qatar B 16/9 09:00 Brazil – CH Czech H 16/9 09:30 Argentina – Hàn Quốc C 16/9 12:30 Iran – Tunisia A 16/9 13:00 Ukraine – Algeria F 16/9 16:30 Philippines – Ai Cập A 16/9 17:00 Pháp – Phần Lan C 16/9 20:00 Serbia – Trung Quốc H 16/9 20:30 Ý – Bỉ F 17/9 09:00 Bồ Đào Nha – Colombia D 17/9 09:30 Qatar – Romania B 17/9 12:30 Bulgaria – Chile E 17/9 13:00 Canada – Thổ Nhĩ Kỳ G 17/9 16:30 Mỹ – Cuba D 17/9 17:00 Ba Lan – Hà Lan B 17/9 20:00 Slovenia – Đức E 17/9 20:30 Nhật Bản – Libya G 18/9 09:00 Brazil – Serbia H 18/9 09:30 Phần Lan – Hàn Quốc C 18/9 12:30 Ai Cập – Tunisia A 18/9 13:00 Bỉ – Algeria F 18/9 16:30 Philippines – Iran A 18/9 17:00 Pháp – Argentina C 18/9 20:00 CH Czech – Trung Quốc H 18/9 20:30 Ý – Ukraine F

⚡ Vòng 1/8

Thời gian Ngày Trận đấu 14:30 20/9 Nhất bảng B – Nhì bảng G 19:00 20/9 Nhất bảng G – Nhì bảng B 14:30 21/9 Nhất bảng C – Nhì bảng F 19:00 21/9 Nhất bảng F – Nhì bảng C 14:30 22/9 Nhất bảng D – Nhì bảng E 19:00 22/9 Nhất bảng E – Nhì bảng D 14:30 23/9 Nhất bảng A – Nhì bảng H 19:00 23/9 Nhất bảng H – Nhì bảng A

🔥 Tứ kết

Thời gian Ngày Trận đấu 14:30 24/9 Thắng B1/G2 – Thắng G1/B2 (TK2) 19:00 24/9 Thắng C1/F2 – Thắng F1/C2 (TK3) 14:30 25/9 Thắng A1/H2 – Thắng H1/A2 (TK1) 19:00 25/9 Thắng E1/D2 – Thắng D1/E2 (TK4)

⚡ Bán kết

Thời gian Ngày Trận đấu 13:30 27/9 Thắng TK1 – Thắng TK4 (BK1) 17:30 27/9 Thắng TK2 – Thắng TK3 (BK2)

🥉 Tranh hạng 3

Thời gian Ngày Trận đấu 13:30 28/9 Thua BK1 – Thua BK2

👑 Chung kết

Thời gian Ngày Trận đấu 17:30 28/9 Thắng BK1 – Thắng BK2