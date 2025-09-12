Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025 được tổ chức tại Manila, Philippines từ ngày 12 đến 28/9.

Có 32 đội tuyển tham dự, thi đấu tại 2 địa điểm: Smart Araneta Coliseum và SM Mall of Asia Arena.

Các bảng đấu của Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025

Vòng bảng diễn ra từ ngày 12–19/9; 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Vòng 16 đội từ ngày 20–23/9, tứ kết từ ngày 24–25/9, bán kết vào ngày 27/9 và tranh hạng ba và chung kết vào ngày 28/9.

📅 Lịch thi đấu Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025 (FIVB Men’s World Championship)

🏐 Lịch thi đấu vòng bảng

Ngày Giờ Trận đấu Bảng
12/9 18:00 Philippines – Tunisia A
13/9 09:00 Mỹ – Colombia D
13/9 09:30 Canada – Libya G
13/9 12:30 Cuba – Bồ Đào Nha D
13/9 13:00 Nhật Bản – Thổ Nhĩ Kỳ G
13/9 16:30 Đức – Bulgaria E
13/9 17:00 Hà Lan – Qatar B
13/9 20:00 Slovenia – Chile E
13/9 20:30 Ba Lan – Romania B
14/9 09:30 Argentina – Phần Lan C
14/9 12:30 Iran – Ai Cập A
14/9 13:00 Ukraine – Bỉ F
14/9 16:30 Serbia – CH Czech H
14/9 17:00 Pháp – Hàn Quốc C
14/9 20:00 Brazil – Trung Quốc H
14/9 20:30 Ý – Algeria F
15/9 09:00 Cuba – Colombia D
15/9 09:30 Thổ Nhĩ Kỳ – Libya G
15/9 12:30 Đức – Chile E
15/9 13:00 Nhật Bản – Canada G
15/9 16:30 Slovenia – Bulgaria E
15/9 17:00 Hà Lan – Romania B
15/9 20:00 Mỹ – Bồ Đào Nha D
15/9 20:30 Ba Lan – Qatar B
16/9 09:00 Brazil – CH Czech H
16/9 09:30 Argentina – Hàn Quốc C
16/9 12:30 Iran – Tunisia A
16/9 13:00 Ukraine – Algeria F
16/9 16:30 Philippines – Ai Cập A
16/9 17:00 Pháp – Phần Lan C
16/9 20:00 Serbia – Trung Quốc H
16/9 20:30 Ý – Bỉ F
17/9 09:00 Bồ Đào Nha – Colombia D
17/9 09:30 Qatar – Romania B
17/9 12:30 Bulgaria – Chile E
17/9 13:00 Canada – Thổ Nhĩ Kỳ G
17/9 16:30 Mỹ – Cuba D
17/9 17:00 Ba Lan – Hà Lan B
17/9 20:00 Slovenia – Đức E
17/9 20:30 Nhật Bản – Libya G
18/9 09:00 Brazil – Serbia H
18/9 09:30 Phần Lan – Hàn Quốc C
18/9 12:30 Ai Cập – Tunisia A
18/9 13:00 Bỉ – Algeria F
18/9 16:30 Philippines – Iran A
18/9 17:00 Pháp – Argentina C
18/9 20:00 CH Czech – Trung Quốc H
18/9 20:30 Ý – Ukraine F

⚡ Vòng 1/8

Thời gian Ngày Trận đấu
14:30 20/9 Nhất bảng B – Nhì bảng G
19:00 20/9 Nhất bảng G – Nhì bảng B
14:30 21/9 Nhất bảng C – Nhì bảng F
19:00 21/9 Nhất bảng F – Nhì bảng C
14:30 22/9 Nhất bảng D – Nhì bảng E
19:00 22/9 Nhất bảng E – Nhì bảng D
14:30 23/9 Nhất bảng A – Nhì bảng H
19:00 23/9 Nhất bảng H – Nhì bảng A

🔥 Tứ kết

Thời gian Ngày Trận đấu
14:30 24/9 Thắng B1/G2 – Thắng G1/B2 (TK2)
19:00 24/9 Thắng C1/F2 – Thắng F1/C2 (TK3)
14:30 25/9 Thắng A1/H2 – Thắng H1/A2 (TK1)
19:00 25/9 Thắng E1/D2 – Thắng D1/E2 (TK4)

⚡ Bán kết

Thời gian Ngày Trận đấu
13:30 27/9 Thắng TK1 – Thắng TK4 (BK1)
17:30 27/9 Thắng TK2 – Thắng TK3 (BK2)

🥉 Tranh hạng 3

Thời gian Ngày Trận đấu
13:30 28/9 Thua BK1 – Thua BK2

👑 Chung kết

Thời gian Ngày Trận đấu
17:30 28/9 Thắng BK1 – Thắng BK2

Danh sách 32 đội tham gia Giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025 (Volleyball Men's World Championship):

Bảng A: Philippines (chủ nhà), Iran, Ai Cập, Tunisia

Bảng B: Ba Lan (đương kim á quân), Hà Lan, Qatar, Rumani

Bảng C: Pháp, Argentina, Phần Lan, Hàn Quốc

Bảng D: Mỹ, Cuba, Bồ Đào Nha, Colombia

Bảng E: Slovenia (top 4 năm 2022), Đức, Bulgaria, Chile

Bảng F: Ý (đương kim vô địch), Ukraina, Bỉ, Algeria

Bảng G: Nhật Bản, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Libya

Bảng H: Brazil (hạng 3 năm 2022), Serbia, CH Czech, Trung Quốc