Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025 được tổ chức tại Manila, Philippines từ ngày 12 đến 28/9.
Có 32 đội tuyển tham dự, thi đấu tại 2 địa điểm: Smart Araneta Coliseum và SM Mall of Asia Arena.
Vòng bảng diễn ra từ ngày 12–19/9; 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp.
Vòng 16 đội từ ngày 20–23/9, tứ kết từ ngày 24–25/9, bán kết vào ngày 27/9 và tranh hạng ba và chung kết vào ngày 28/9.
📅 Lịch thi đấu Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025 (FIVB Men’s World Championship)
🏐 Lịch thi đấu vòng bảng
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|Bảng
|12/9
|18:00
|Philippines – Tunisia
|A
|13/9
|09:00
|Mỹ – Colombia
|D
|13/9
|09:30
|Canada – Libya
|G
|13/9
|12:30
|Cuba – Bồ Đào Nha
|D
|13/9
|13:00
|Nhật Bản – Thổ Nhĩ Kỳ
|G
|13/9
|16:30
|Đức – Bulgaria
|E
|13/9
|17:00
|Hà Lan – Qatar
|B
|13/9
|20:00
|Slovenia – Chile
|E
|13/9
|20:30
|Ba Lan – Romania
|B
|14/9
|09:30
|Argentina – Phần Lan
|C
|14/9
|12:30
|Iran – Ai Cập
|A
|14/9
|13:00
|Ukraine – Bỉ
|F
|14/9
|16:30
|Serbia – CH Czech
|H
|14/9
|17:00
|Pháp – Hàn Quốc
|C
|14/9
|20:00
|Brazil – Trung Quốc
|H
|14/9
|20:30
|Ý – Algeria
|F
|15/9
|09:00
|Cuba – Colombia
|D
|15/9
|09:30
|Thổ Nhĩ Kỳ – Libya
|G
|15/9
|12:30
|Đức – Chile
|E
|15/9
|13:00
|Nhật Bản – Canada
|G
|15/9
|16:30
|Slovenia – Bulgaria
|E
|15/9
|17:00
|Hà Lan – Romania
|B
|15/9
|20:00
|Mỹ – Bồ Đào Nha
|D
|15/9
|20:30
|Ba Lan – Qatar
|B
|16/9
|09:00
|Brazil – CH Czech
|H
|16/9
|09:30
|Argentina – Hàn Quốc
|C
|16/9
|12:30
|Iran – Tunisia
|A
|16/9
|13:00
|Ukraine – Algeria
|F
|16/9
|16:30
|Philippines – Ai Cập
|A
|16/9
|17:00
|Pháp – Phần Lan
|C
|16/9
|20:00
|Serbia – Trung Quốc
|H
|16/9
|20:30
|Ý – Bỉ
|F
|17/9
|09:00
|Bồ Đào Nha – Colombia
|D
|17/9
|09:30
|Qatar – Romania
|B
|17/9
|12:30
|Bulgaria – Chile
|E
|17/9
|13:00
|Canada – Thổ Nhĩ Kỳ
|G
|17/9
|16:30
|Mỹ – Cuba
|D
|17/9
|17:00
|Ba Lan – Hà Lan
|B
|17/9
|20:00
|Slovenia – Đức
|E
|17/9
|20:30
|Nhật Bản – Libya
|G
|18/9
|09:00
|Brazil – Serbia
|H
|18/9
|09:30
|Phần Lan – Hàn Quốc
|C
|18/9
|12:30
|Ai Cập – Tunisia
|A
|18/9
|13:00
|Bỉ – Algeria
|F
|18/9
|16:30
|Philippines – Iran
|A
|18/9
|17:00
|Pháp – Argentina
|C
|18/9
|20:00
|CH Czech – Trung Quốc
|H
|18/9
|20:30
|Ý – Ukraine
|F
⚡ Vòng 1/8
|Thời gian
|Ngày
|Trận đấu
|14:30
|20/9
|Nhất bảng B – Nhì bảng G
|19:00
|20/9
|Nhất bảng G – Nhì bảng B
|14:30
|21/9
|Nhất bảng C – Nhì bảng F
|19:00
|21/9
|Nhất bảng F – Nhì bảng C
|14:30
|22/9
|Nhất bảng D – Nhì bảng E
|19:00
|22/9
|Nhất bảng E – Nhì bảng D
|14:30
|23/9
|Nhất bảng A – Nhì bảng H
|19:00
|23/9
|Nhất bảng H – Nhì bảng A
🔥 Tứ kết
|Thời gian
|Ngày
|Trận đấu
|14:30
|24/9
|Thắng B1/G2 – Thắng G1/B2 (TK2)
|19:00
|24/9
|Thắng C1/F2 – Thắng F1/C2 (TK3)
|14:30
|25/9
|Thắng A1/H2 – Thắng H1/A2 (TK1)
|19:00
|25/9
|Thắng E1/D2 – Thắng D1/E2 (TK4)
⚡ Bán kết
|Thời gian
|Ngày
|Trận đấu
|13:30
|27/9
|Thắng TK1 – Thắng TK4 (BK1)
|17:30
|27/9
|Thắng TK2 – Thắng TK3 (BK2)
🥉 Tranh hạng 3
|Thời gian
|Ngày
|Trận đấu
|13:30
|28/9
|Thua BK1 – Thua BK2
👑 Chung kết
Danh sách 32 đội tham gia Giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025 (Volleyball Men's World Championship):
|Thời gian
|Ngày
|Trận đấu
|17:30
|28/9
|Thắng BK1 – Thắng BK2
Bảng A: Philippines (chủ nhà), Iran, Ai Cập, Tunisia
Bảng B: Ba Lan (đương kim á quân), Hà Lan, Qatar, Rumani
Bảng C: Pháp, Argentina, Phần Lan, Hàn Quốc
Bảng D: Mỹ, Cuba, Bồ Đào Nha, Colombia
Bảng E: Slovenia (top 4 năm 2022), Đức, Bulgaria, Chile
Bảng F: Ý (đương kim vô địch), Ukraina, Bỉ, Algeria
Bảng G: Nhật Bản, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Libya
Bảng H: Brazil (hạng 3 năm 2022), Serbia, CH Czech, Trung Quốc
