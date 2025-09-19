Hơn 1 tháng kể từ khi nhận án phạt cấm thi đấu tại giải bóng chuyền U21 thế giới 2025, LĐBC Việt Nam (VFV) vẫn đang nỗ lực làm rõ án phạt của VĐV Đặng Thị Hồng.

Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường cho biết, tại giải U21 thế giới, do có đội khiếu nại, nên BTC yêu cầu VFV gửi hồ sơ gốc của ba VĐV, bao gồm giấy khai sinh.

Các thông tin đều trùng khớp với đăng ký, nhưng một VĐV có giấy khai sinh làm chậm một năm so với thời điểm sinh, một người khác làm chậm hai năm. Sau khi được VFV giải thích, phía BTC tiến hành xét nghiệm di truyền SRY, để phát hiện nhiễm sắc thể Y nhằm xác định giới tính sinh học của VĐV.

Án phạt với VĐV Đặng Thị Hồng vẫn có nhiều điểm chưa rõ ràng. Ảnh: S.N

Được biết, FIVB không trao đổi về kết quả kiểm tra với VFV mà gặp và thông báo trực tiếp với VĐV Việt Nam tại Indonesia. Ông Lê Trí Trường tiết lộ, trong thông báo gửi về Việt Nam, FIVB chỉ kết luận là Đặng Thị Hồng không đủ tư cách thi đấu, không phù hợp với giấy khai sinh.

Đến thời điểm này, VFV đã gửi ba văn bản nhưng chưa nhận được phúc đáp chính thức từ FIVB cũng như BTC giải U21 thế giới 2025 nên gặp khó khăn trong việc làm các thủ tục khiếu nại.

Dù vậy, để tránh những sự cố đáng tiếc, VFV thống nhất sẽ siết chặt vấn đề kiểm tra giới tính tại các giải trong nước từ năm 2026, bên cạnh đó các VĐV thuộc đội tuyển quốc gia có thể được kiểm tra giới tính trước SEA Games. Thậm chí khi giải đấu đang diễn ra, nếu BTC thấy nghi ngờ hoặc nhận đơn khiếu nại từ các đội khác, vấn đề kiểm tra giới tính sẽ được thực hiện và tất cả phải chấp nhận luật chơi.

Liên quan tới VĐV Đặng Thị Hồng, tay đập 19 tuổi sẽ không được thi đấu tại các giải trong nước do VFV quản lý, nên có thể giải nghệ sớm ở tuổi 19. Hiện cô đang lên kế hoạch đi học Đại học và bán hàng online để có thu nhập trang trải cuộc sống.