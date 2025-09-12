Bảng xếp hạng giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025 mới nhất
VietNamNet cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025, nhanh, đầy đủ và chính xác.
🏐 Bảng xếp hạng giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025 (FIVB Men’s World Championship 2025)
🏐 Bảng A
|Đội tuyển
|Trận
|Thắng
|Thua
|Điểm
|Philippines
|0
|0
|0
|0
|Iran
|0
|0
|0
|0
|Ai Cập
|0
|0
|0
|0
|Tunisia
|0
|0
|0
|0
🏐 Bảng B
|Đội tuyển
|Trận
|Thắng
|Thua
|Điểm
|Ba Lan
|0
|0
|0
|0
|Hà Lan
|0
|0
|0
|0
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|Romania
|0
|0
|0
|0
🏐 Bảng C
|Đội tuyển
|Trận
|Thắng
|Thua
|Điểm
|Pháp
|0
|0
|0
|0
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|Phần Lan
|0
|0
|0
|0
|Hàn Quốc
|0
|0
|0
|0
🏐 Bảng D
|Đội tuyển
|Trận
|Thắng
|Thua
|Điểm
|Mỹ
|0
|0
|0
|0
|Cuba
|0
|0
|0
|0
|Bồ Đào Nha
|0
|0
|0
|0
|Colombia
|0
|0
|0
|0
🏐 Bảng E
|Đội tuyển
|Trận
|Thắng
|Thua
|Điểm
|Slovenia
|0
|0
|0
|0
|Đức
|0
|0
|0
|0
|Bulgaria
|0
|0
|0
|0
|Chile
|0
|0
|0
|0
🏐 Bảng F
|Đội tuyển
|Trận
|Thắng
|Thua
|Điểm
|Ý
|0
|0
|0
|0
|Ukraina
|0
|0
|0
|0
|Bỉ
|0
|0
|0
|0
|Algeria
|0
|0
|0
|0
🏐 Bảng G
|Đội tuyển
|Trận
|Thắng
|Thua
|Điểm
|Nhật Bản
|0
|0
|0
|0
|Canada
|0
|0
|0
|0
|Thổ Nhĩ Kỳ
|0
|0
|0
|0
|Libya
|0
|0
|0
|0
🏐 Bảng H
|Đội tuyển
|Trận
|Thắng
|Thua
|Điểm
|Brazil
|0
|0
|0
|0
|Serbia
|0
|0
|0
|0
|CH Séc
|0
|0
|0
|0
|Trung Quốc
|0
|0
|0
|0
