🏐 Bảng xếp hạng giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025 (FIVB Men’s World Championship 2025)

🏐 Bảng A

Đội tuyển Trận Thắng Thua Điểm
Philippines 0 0 0 0
Iran 0 0 0 0
Ai Cập 0 0 0 0
Tunisia 0 0 0 0

🏐 Bảng B

Đội tuyển Trận Thắng Thua Điểm
Ba Lan 0 0 0 0
Hà Lan 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0
Romania 0 0 0 0

🏐 Bảng C

Đội tuyển Trận Thắng Thua Điểm
Pháp 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 0
Phần Lan 0 0 0 0
Hàn Quốc 0 0 0 0

🏐 Bảng D

Đội tuyển Trận Thắng Thua Điểm
Mỹ 0 0 0 0
Cuba 0 0 0 0
Bồ Đào Nha 0 0 0 0
Colombia 0 0 0 0

🏐 Bảng E

Đội tuyển Trận Thắng Thua Điểm
Slovenia 0 0 0 0
Đức 0 0 0 0
Bulgaria 0 0 0 0
Chile 0 0 0 0

🏐 Bảng F

Đội tuyển Trận Thắng Thua Điểm
Ý 0 0 0 0
Ukraina 0 0 0 0
Bỉ 0 0 0 0
Algeria 0 0 0 0

🏐 Bảng G

Đội tuyển Trận Thắng Thua Điểm
Nhật Bản 0 0 0 0
Canada 0 0 0 0
Thổ Nhĩ Kỳ 0 0 0 0
Libya 0 0 0 0

🏐 Bảng H

Đội tuyển Trận Thắng Thua Điểm
Brazil 0 0 0 0
Serbia 0 0 0 0
CH Séc 0 0 0 0
Trung Quốc 0 0 0 0