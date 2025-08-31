Sau khi rời tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không tham dự giải vô địch thế giới 2025, đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền trở lại tập luyện trong màu áo CLB Ninh Bình, chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025.

Trước đó, vì lý do cá nhân, Bích Tuyền rút lui khỏi đội tuyển ngay trước ngày thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lên đường sang Thái Lan dự giải thế giới. Điều này khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ còn 13 VĐV.

Bích Tuyền trở lại tập luyện sau khi không tham dự giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: Trung Kiên

Dù thiếu nhân sự và không có tay đập chủ lực Bích Tuyền, Thanh Thúy và các đồng đội vẫn có 1 set thắng trước đội hạng 3 thế giới là Ba Lan (1-3), sau đó gây ra nhiều khó khăn trước Đức (hạng 11 thế giới, 0-3), trước khi chia tay giải đấu với trận thua Kenya 0-3.

Việc Bích Tuyền trở lại giúp cho CLB Ninh Bình có được lực lượng mạnh nhất chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025, tuy nhiên với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 33 thì đối chuyền sinh năm 2000 vẫn bỏ ngỏ khả năng thi đấu.

Ở một diễn biến khác, sau khi cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở về từ giải vô địch thế giới, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa nhanh chóng hội quân cùng đội trẻ VTV Bình Điền Long An để tiếp tục hành trình tại giải bóng chuyền trẻ Cúp CLB đang diễn ra ở Tam Đảo, Phú Thọ.

Theo một số nguồn tin, trong thời gian tới Ngọc Hoa sẽ thay HLV Thái Quang Lai dẫn dắt đội 1 VTV Bình Điền Long An. Dù vậy đến thời điểm này lãnh đạo đội bóng chuyền miền Tây chưa chính thức xác nhận.