Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Giải vô địch thế giới 2025 hôm nay ngày 31/8 

Ngày

Giờ

Vòng

Cặp đấu

Trực tiếp

31/08

17h00

1/8

Trung Quốc

 -

Pháp

31/08

20h30

1/8

Brazil

 -

CH Dominica