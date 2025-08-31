Highlights Jannik Sinner 3-1 Denis Shapovalov:

Trận đấu tái hiện cặp đấu từng diễn ra tại Australian Open 2021, nơi Shapovalov giành chiến thắng. Nhưng lần này, vị thế của Sinner đã hoàn toàn khác.

Sinner luội ngược dòng trước Shapovalov - Ảnh: US Open

Set 1, Shapovalov nhập cuộc tự tin, liên tục giữ vững các game giao và sớm có break ở game 4. Tuy nhiên, anh không duy trì được lợi thế khi mắc lỗi kép, tạo cơ hội để Sinner gỡ hòa. Trong game bản lề, tay vợt người Italia lại tự đánh mất nhịp, mắc lỗi kép và thua 5-7.

Sang set 2, thế trận cân bằng hơn nhưng Sinner tận dụng sai lầm của đối thủ ở game 7 để giành break, trước khi khép lại set bằng chiến thắng 6-4.

Bước ngoặt đến ở set 3 khi Sinner mất break sớm nhưng sau đó bùng nổ với khả năng trả giao ấn tượng, thắng liền 6 game để khép lại 6-3.

Tay vợt người Italia thiết lập cột mốc đáng nhớ - Ảnh: US Open

Sang set 4, Shapovalov xuống thể lực rõ rệt, mất break ngay đầu set và không thể lật ngược tình thế. Sinner tận dụng tối đa ưu thế, thắng 6-3, qua đó ấn định thắng lợi 3-1, giành vé vào vòng 4 và tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch.

Chiến thắng trước Shapovalov giúp Sinner trở thành tay vợt trẻ thứ trong lịch sử giành 20 chiến thắng tại các giải Grand Slam, sau Rafael Nadal, Boris Becker và Navak Djokovic.