Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc hành trình tại giải vô địch thế giới 2025 sau 3 trận với nhiều cảm xúc khác nhau, thu được không ít bài học để hướng tới SEA Games 33.
Kết quả bóng chuyền nữ Giải vô địch thế giới 2025 hôm nay ngày 31/8
|
Ngày
|
Giờ
|
Vòng
|
Cặp đấu
|
Trực tiếp
|
31/08
|
17h00
|
1/8
|
Trung Quốc
|-
|
Pháp
|
31/08
|
20h30
|
1/8
|
Brazil
|-
|
CH Dominica
Nữ Việt Nam chia tay giải vô địch bóng chuyền thế giới, nhưng tinh thần của Thanh Thúy và các đồng đội sẽ còn lan tỏa dài lâu.
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước Kenya ở lượt trận cuối bảng G, Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025.
Vòng bảng giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 đã khép lại, danh sách 16 đội tuyển giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8 đã được xác định.
Trong lần đầu dự giải bóng chuyền nữ thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo nên những thông số kỹ luật 'độc lạ' giữa các đối thủ khổng lồ.