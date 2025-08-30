Highlights Novak Djokovic 3-1 Cameron Norrie:

Trận đấu chứng kiến những khoảnh khắc kịch tính khi Norrie vùng lên mạnh mẽ, giành chiến thắng trong loạt tie-break set 2 với tỷ số 7-6 (7-4), tạm thời cân bằng thế trận.

Djokovic vượt khó đánh bại Norrie - Ảnh: US Open

Tuy nhiên, bản lĩnh và kinh nghiệm của tay vợt sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam nhanh chóng được thể hiện. Djokovic điều chỉnh nhịp độ, gia tăng sức ép ở những game bản lề và tận dụng tối đa cơ hội giành break, qua đó thắng áp đảo hai set tiếp theo 6-2, 6-3.

Chung cuộc, Djokovic vượt qua Norrie 3-1 (6-4, 6-7, 6-2, 6-3), ghi tên mình vào vòng 4. Đây là minh chứng rõ rệt cho sự dẻo dai và khả năng kiểm soát trận đấu tuyệt vời của huyền thoại người Serbia, bất chấp những thử thách đến từ đối thủ.

Nole phá kỷ lục của Federer - Ảnh: US Open

Kết quả này giúp Nole vươn lên độc chiếm kỷ lục với 192 trận thắng trên mặt sân cứng tại Grand Slam của đàn anh Roger Federer. Ở tuổi 38, Djokovic còn trở thành tay vợt lớn tuổi nhất góp mặt ở vòng 4 US Open kể từ Jimmy Connors năm 1991.

Không những vậy, Djokovic còn cán mốc 395 chiến thắng tại các giải đấu Grand Slam.







