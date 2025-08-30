Kết quả bóng chuyền nữ Giải vô địch thế giới 2025 hôm nay ngày 30/8 

Ngày

Giờ

Vòng

Cặp đấu

Trực tiếp

30/08

17h00

1/8

Italia

 -

Đức

30/08

20h30

1/8

Ba Lan

 -

Bỉ