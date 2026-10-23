Bạn có biết biển báo nào cho phép xe mô tô đi vào? Thử sức với quiz dưới đây để kiểm tra kiến thức, nhận diện biển báo và củng cố kỹ năng tham gia giao thông an toàn!
1. Gặp biển báo nào thì người tham gia giao thông không được phép rẽ phải?
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Đây là biển báo bắt buộc người tham gia giao thông chỉ được phép rẽ trái tại nơi giao nhau đằng sau mặt biển.
Bên cạnh đó phương tiện cần tuân thủ quy định chuyển hướng xe, bao gồm: phải có xi nhan xin đường rẽ trái; khi chuyển hướng phải nhường đường cho người đi bộ, xe đạp; nhường đường cho xe đi ngược chiều; chỉ được rẽ khi thấy không có nguy hiểm.
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Biển báo giao thông
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