Chính xác

Đây là biển báo bắt buộc người tham gia giao thông chỉ được phép rẽ trái tại nơi giao nhau đằng sau mặt biển.

Bên cạnh đó phương tiện cần tuân thủ quy định chuyển hướng xe, bao gồm: phải có xi nhan xin đường rẽ trái; khi chuyển hướng phải nhường đường cho người đi bộ, xe đạp; nhường đường cho xe đi ngược chiều; chỉ được rẽ khi thấy không có nguy hiểm.