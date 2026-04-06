Theo Luật Nhà giáo, đối tượng có thể hưởng chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn bao gồm nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ và nhà giáo làm việc trong ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù.

Chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn chỉ áp dụng khi đồng thời đáp ứng các điều kiện: Cơ sở giáo dục có nhu cầu; nhà giáo có đủ sức khỏe, tự nguyện và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện.

Thời gian kéo dài tuổi nghỉ hưu tối đa là 5 năm đối với nhà giáo có trình độ tiến sĩ, 7 năm đối với phó giáo sư và 10 năm đối với giáo sư. Trong thời gian kéo dài công tác, nhà giáo không giữ chức vụ quản lý.

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 93/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo. Trong đó Điều 19 quy định rõ việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với nhà giáo làm việc trong ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù.

Cụ thể, nhà giáo trong các lĩnh vực đặc thù như y tế, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, dù không có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc trình độ tiến sĩ, vẫn có thể được kéo dài tuổi nghỉ hưu nếu có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp.

Thời gian kéo dài tuổi nghỉ hưu đối với nhà giáo trong các lĩnh vực đặc thù trên tối đa không quá 5 năm.

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiế về đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện đối với nhà giáo được hưởng chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Quy trình và thủ tục nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Hằng năm, cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào định hướng phát triển, tình hình nhân lực của tổ chức và yêu cầu của vị trí việc làm sẽ thông báo chủ trương, nhu cầu sử dụng nhà giáo nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Hồ sơ đề nghị được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn gồm:

- Đơn đề nghị được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 93/2026/NĐ-CP);

- Hồ sơ nhà giáo theo quy định của pháp luật về viên chức;

- Các tài liệu, minh chứng đáp ứng điều kiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Nhà giáo đáp ứng các điều kiện theo quy định gửi một bộ hồ sơ trực tiếp tại cơ sở giáo dục công lập hoặc trực tuyến thông qua hệ thống thông tin, cổng dịch vụ công của cơ sở giáo dục công lập trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 6 tháng.

Trong 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ sở giáo dục công lập sẽ xem xét, đánh giá và quyết định việc kéo dài tuổi nghỉ hưu, bao gồm thời gian áp dụng đối với từng trường hợp nhà giáo.

Trường hợp không chấp thuận kéo dài thời gian công tác, cơ sở giáo dục công lập phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được gửi đến các tổ chức, cá nhân liên quan trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 3 tháng, đồng thời cập nhật vào hồ sơ điện tử của nhà giáo theo quy định.

Căn cứ quyết định này, cơ sở giáo dục công lập ký thỏa thuận hoặc phụ lục hợp đồng làm việc với nhà giáo về chế độ, chính sách theo quy định pháp luật.