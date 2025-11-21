Phạm vi kiểm tra nằm trọn trong chương trình môn Toán cấp THCS theo chương trình GDPT 2018 gồm ba mạch kiến thức: Số và Đại số, Hình học và Đo lường, Thống kê và Xác suất.

Đề thi hướng tới đánh giá ba nhóm năng lực trọng tâm: Tư duy và lập luận toán học; Giải quyết vấn đề; Mô hình hoá toán học.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu học sinh phải biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tế, phát huy tính tự học và sáng tạo, tránh học vẹt hay luyện tủ. Cấu trúc đề nhằm giúp học sinh hình dung những kỹ năng cần thiết khi bước vào cấp THPT.

Học sinh TPHCM thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Đề thi môn Toán năm 2026 dự kiến gồm 7 bài, tổng 10 điểm, trong đó nhiều câu yêu cầu lập mô hình toán học từ bối cảnh đời sống.

Bài 1. (1,5 điểm) Cho hàm số y = ax²

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số trên.

b) Tìm những điểm thuộc (P) thoả điều kiện cho trước.

Bài 2. (1 điểm) Cho phương trình bậc hai ax²+ bx + c = 0

a) Tìm điều kiện có nghiệm của phương trình.

b) Vận dụng hệ thức Viete, tính giá trị biểu thức liên quan đến các nghiệm.

Bài 3. (1,5 điểm) Dạng toán thực tế liên quan đến xác suất, thống kê.

Bài 4. (1 điểm)

a) Viết biểu thức A biểu diễn theo một đại lượng x nào đó trong bài toán thực tế.

b) Tìm giá trị của x để A thỏa điều kiện nào đó.

Bài 5. (1 điểm) Dạng toán thực tế liên quan đến hình học:

Chu vi, diện tích tam giác, tứ giác, độ dài cung tròn, chu vi đường tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn, hình viên phân, hình vành khăn...

Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích các hình khối trong thực tế…

Bài 6. (1 điểm) Dạng toán thực tế liên quan đến phương trình, bất phương trình, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

Bài 7. (3 điểm) Bài toán hình học phẳng gồm 3 câu.

a) Chứng minh 4 điểm thuộc đường tròn, các yếu tố song song, vuông góc, bằng nhau…

b) Chứng minh hệ thức, các yếu tố bằng nhau, thẳng hàng, đồng quy…

c) Tính toán độ dài, chu vi, diện tích, số đo góc...

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2025 tại TPHCM (cũ), môn Toán có 76.356 thí sinh dự thi. Trong đó có 36 thí sinh đạt điểm 10; 68 thí sinh đạt điểm 9,75; 93 thí sinh đạt điểm 9,5; 143 thí sinh đạt điểm 9,25 và 336 thí sinh đạt điểm 9. Điểm có nhiều thí sinh đạt được nhất là 7 với 4.580 em; tiếp đến là mức điểm 6,75 với 4.345 em.

Tuy nhiên, môn Toán cũng ghi nhận hơn 28.000 thí sinh dưới điểm 5, trong đó có 125 thí sinh điểm 0,25; 108 thí sinh điểm 0,5; 166 thí sinh điểm 0,75 và 326 thí sinh điểm 1.

Số thí sinh điểm toán dưới 5 chiếm gần 1/3 tổng số thí sinh dự thi. Tuy nhiên con số này ít hơn rất nhiều so với các năm trước, khi một nửa thí sinh có điểm dưới 5.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 là kỳ thi đầu tiên diễn ra sau khi TPHCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Quy mô kỳ thi dự kiến sẽ mở rộng, số lượng thí sinh tăng đáng kể so với mọi năm.

Sau sắp xếp địa giới hành chính, TPHCM có 490 trường THCS trong và ngoài công lập, với trên 750.000 học sinh. Theo thống kê, hiện TPHCM có khoảng 150.000 học sinh lớp 9 - con số cao nhất từ trước đến nay.



