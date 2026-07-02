Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h ngày 2/7, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 13h ngày 2/7/2026. Nguồn: VNDMS

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đổi hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h và có khả năng mạnh lên thành bão số 1. Đến 13h ngày 3/7, vị trí tâm bão trên đất liền ven biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Một ngày sau, bão tiếp tục di chuyển vào khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Gió mạnh trên biển, Đông Bắc Bộ sắp mưa lớn

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, riêng khu vực gần tâm bão 3-5m, biển động rất mạnh.

Từ đêm 3/7, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm có nguy cơ gặp giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Đáng lưu ý, trên đất liền, từ đêm 3/7 đến hết 5/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng khu vực Đông Bắc Bộ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.