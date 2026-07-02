Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng 2/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 8h ngày 2/7/2026. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h và có khả năng mạnh lên thành bão số 1 - cơn bão đầu tiên xuất hiện trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm 2026.

Dự báo đến 7h ngày 3/7, tâm bão sẽ nằm trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h. Đến 7h ngày 4/7, tâm bão được dự báo ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão (trong 24 đến 48 giờ tới)

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão sẽ chuyển hướng Bắc Tây Bắc, di chuyển với tốc độ khoảng 15km/h và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão số 1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.

Từ chiều 2/7, vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11-12; sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên có nguy cơ cao chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.