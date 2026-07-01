Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết, đến 13h ngày 1/7, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8 và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, có thể mạnh lên thành bão số 1. Nguồn: VNDMS

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển. Đến 13h ngày 2/7, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông Đông Nam và có khả năng mạnh lên thành bão số 1. Khi đó, cường độ bão đạt cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h. Đến 13h ngày 3/7, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) và có khả năng mạnh thêm lên cấp 8-9, giật cấp 12.

Trong khoảng từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão duy trì hướng di chuyển Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, theo số liệu dự báo hiện tại, có khoảng 70% khả năng bão di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ vào ngày 4/7.

Ông Khiêm cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và khả năng mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-3m, riêng khu vực gần tâm áp thấp nhiệt đới cao 3-4 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nêu trên có nguy cơ chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.