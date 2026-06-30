Cục trưởng Khí tượng Thủy văn Nguyễn Thượng Hiền vừa có văn bản gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia; các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố về khả năng xuất hiện thiên tai trong 10 ngày tới (30/6-9/7).

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão tới 65%

Theo phân tích diễn biến của hệ thống thời tiết, từ khoảng ngày 30/6 đến 1/7, trên khu vực giữa Biển Đông dự báo hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, nối với vùng áp thấp đang hoạt động trên khu vực miền Trung Philippines.

Tính đến 7h sáng 30/6, vùng áp thấp này có vị trí khoảng 13 độ Vĩ Bắc, 123 độ Kinh Đông.

Biển Đông khả năng đón bão trong những ngày đầu tháng 7/2026. Ảnh: Lê Dương

Dự báo trong ngày 1/7, vùng áp thấp di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất 80-85%.

Sau đó, hệ thống này tiếp tục có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 60-65% - mức cảnh báo cần được theo dõi sát trong những ngày tới.

Từ ngày 1/7, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sau đó cường độ gió tiếp tục tăng dần theo diễn biến của vùng áp thấp.

Gió giật cấp 8, sóng cao trên 3m từ Khánh Hòa đến Cà Mau

Từ ngày 2/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa, sẽ chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Đáng chú ý, các khu vực biển Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) sẽ xuất hiện mưa rào và giông mạnh.

Trong các đợt mưa giông này, sóng biển có lúc tăng lên trên 3m - mức nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên biển.

Đáng lưu ý, vùng mưa giông mạnh còn có khả năng mở rộng lên các vùng biển phía Bắc trong những ngày tới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới, chủ động phương án tránh trú để đảm bảo an toàn.

Bắc Bộ và Thanh Hóa đón mưa lớn từ 4-7/7

Không chỉ ảnh hưởng trên biển, dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp được dự báo mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới còn tác động trực tiếp đến đất liền.

Từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Đợt mưa này tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiên tai đi kèm, bao gồm lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ - đặc biệt nguy hiểm tại các khu vực miền núi và vùng trũng thấp.

Người dân tại Bắc Bộ và Thanh Hóa cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết chính thức, chủ động phương án ứng phó khi mưa lớn xảy ra trong giai đoạn này.

Miền Bắc đang mưa lớn

Trước mắt, từ chiều tối nay đến đêm 1/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và TP Hải Phòng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to vượt 250mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa với cường độ lớn, có thể vượt 100mm trong vòng 3 giờ.

Ngoài ra, từ chiều tối 30/6 đến sáng 1/7, các địa phương còn lại ở Bắc Bộ cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Chiều tối và tối 30/6, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 70 mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng và tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi.

Từ ngày 2/7, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông.