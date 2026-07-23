Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay (23/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 14h ngày 23/7/2026. Nguồn: NCHMF

Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h chiều mai (24/7), vị trí tâm bão cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 100km về phía Đông Bắc, cường độ mạnh lên cấp 8, giật cấp 10.

24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 25/7, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

Đây sẽ là cơn bão số 2 hoạt động trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm 2026.

Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km với cường độ giảm dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có thể là bão số 2, từ chiều tối mai 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.