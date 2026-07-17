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Bão dị thường, khó đoán

Dự báo viên Nguyễn Thanh Hoa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra những nhận định mới nhất về hiện tượng El Nino và dự báo khí hậu 6 tháng tới.

Theo đó, hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục duy trì và có xu hướng mạnh lên trong giai đoạn từ tháng 8/2026 đến tháng 1/2027. Xác suất đạt cường độ mạnh đến rất mạnh lên tới 81%, đặc biệt cực đỉnh rơi vào giai đoạn cuối năm 2026.

Do tác động của hiện tượng này, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông trong cả năm 2026 dự báo sẽ ít hơn trung bình nhiều năm, dao động khoảng từ 8-10 cơn. Trong đó, có khoảng 3 đến 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Năm El Nino, số bão ít hơn nhưng cần đề phòng những cơn bão mạnh, bất thường. Ảnh: Bảo Khánh

Theo dự báo viên, dù số lượng bão giảm, cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo người dân cần đề phòng những cơn bão mạnh, có quỹ đạo phức tạp, dị thường và khó dự báo. Những cơn bão này có khả năng gây ra tác động và thiệt hại rất lớn trong thời gian ngắn.

Để giảm thiểu thiệt hại, người dân cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, chủ động lên phương án phòng ngừa mưa lớn cục bộ, lũ quét và sạt lở đất trong suốt mùa mưa bão năm nay.

Nền nhiệt toàn quốc tăng cao

Dưới tác động của pha El Nino, nền nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến sẽ cao hơn so với cùng kỳ mọi năm. Cụ thể:

Các tháng mùa hè: Nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5-1,5 độ.

Các tháng mùa đông: Thời tiết có xu hướng ấm hơn, nhiệt độ cao hơn từ 1-2 độ.

Riêng trong tháng 8 và tháng 9/2026, nắng nóng gay gắt sẽ gia tăng mạnh về cường độ tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Mưa lớn dị thường ở Trung Bộ, nguy cơ hạn mặn khốc liệt đến sớm

Về xu thế mưa trong 6 tháng tới, dự báo viên Nguyễn Thanh Hoa cho biết, diễn biến thời tiết có sự phân hóa đáng chú ý theo thời gian.

Tại khu vực Trung Bộ, lượng mưa trong tháng 8 tăng cao hơn cùng kỳ nhiều năm từ 10-30%. Đặc biệt, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có thể ghi nhận lượng mưa vượt mức trung bình từ 30-60%.

Tuy nhiên, ngay sau đợt mưa lớn này, từ các tháng tiếp theo tình hình sẽ đảo ngược. Lượng mưa trên cả nước có xu hướng thiếu hụt từ 10-30% so với trung bình nhiều năm.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mùa mưa năm nay có khả năng sẽ kết thúc sớm hơn thường lệ.

Cơ quan khí tượng nhận định, tình trạng thiếu hụt mưa kéo dài từ cuối năm 2026 đến các tháng đầu năm 2027 sẽ làm gia tăng nguy cơ hạn hán nghiêm trọng và xâm nhập mặn. Thực trạng này dự kiến gây ảnh hưởng lớn đến nguồn nước sinh hoạt cũng như hoạt động sản xuất nông nghiệp của các địa phương.