Bắc Bộ mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, gây mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ.

Ngày hôm nay (17/7), khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 130mm như các trạm: Mã Tấu (Điện Biên) 145.4mm, Phúc Than (Lai Châu) 133mm, Chế Tạo (Lào Cai) 132.4mm,…

Dự báo, từ chiều tối 17/7 đến 19/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, chiều tối và đêm 17/7 có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Miền Bắc tiếp tục mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ảnh: Hoàng Minh

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 19 đến sáng 20/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Mưa lớn kéo dài và mưa cục bộ cường suất lớn có nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Miền Trung nắng nóng diện rộng

Trong khi Bắc Bộ có mưa lớn, từ ngày 18/7, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ bước vào một đợt nắng nóng diện rộng mới.

Theo các chuyên gia khí tượng, đợt nắng nóng này được nhận định không quá gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, cục bộ có nơi trên 37 độ và dự kiến kéo dài đến khoảng ngày 23/7, sau đó giảm dần từ ngày 24/7.

Do nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế làm việc hoặc di chuyển ngoài trời trong khoảng thời gian từ 12-16h để giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dự báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (từ đêm 17 đến ngày 27/7):

Từ đêm 17/7 đến ngày 19/7:

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và đêm, ban ngày có mưa vài nơi.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và giông vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày xảy ra nắng nóng, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt.

Các khu vực còn lại có mưa rào và giông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác, có nơi có giông.

Nhận định từ đêm 19/7 đến ngày 27/7:

Vùng núi và trung du Bắc Bộ còn duy trì mưa vừa, mưa to đến khoảng sáng 20/7; từ chiều 20-23/7 tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau đó lượng mưa giảm dần từ ngày 24/7.

Tại đồng bằng Bắc Bộ, mưa rào và giông rải rác còn kéo dài đến khoảng ngày 23/7, chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và đêm.

Đối với khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, thời kỳ từ ngày 20-23/7 tiếp tục có nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt.

Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 22-23/7 có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trên phạm vi cả nước, trong các cơn giông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo để chủ động phòng tránh.