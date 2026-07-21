Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 21/7, một vùng áp thấp đang hoạt động cách Philippines khoảng 1.200km về phía Đông.

Cơ quan khí tượng dự báo vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào khoảng ngày 23/7. Đến ngày 24-25/7, áp thấp nhiệt đới có khoảng 70% khả năng phát triển thành bão và di chuyển vào khu vực Đông Bắc Biển Đông trong khoảng ngày 25-26/7, với xác suất từ 60-70%.

Diễn biến của vùng áp thấp còn nhiều biến động do đang trong giai đoạn hình thành, nhưng xác suất phát triển thành bão và tiến vào Biển Đông đang ở mức tương đối cao. Ảnh: Lê Dương

Bắc Bộ sắp đón mưa lớn diện rộng

Song song với diễn biến trên biển, khu vực Bắc Bộ được dự báo sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 23-25/7 với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi vượt 250mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Các địa phương được nhận định có nguy cơ mưa lớn gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Tại những khu vực này, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc được cảnh báo ở mức cao.

Từ khoảng ngày 25-26/7, mưa có xu hướng giảm dần nếu không chịu tác động trực tiếp từ hoàn lưu của bão.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi sát diễn biến của vùng áp thấp và đợt mưa sắp tới ở miền Bắc.

Miền Trung tiếp tục nắng nóng

Trong 24-48 giờ tới, Bắc Bộ và Thanh Hóa ban ngày có nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Các khu vực còn lại duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, từ nay đến hết tháng 7, rãnh áp thấp trên khu vực Bắc Bộ duy trì vị trí tương đối ổn định, trong khi gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây, kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 5.000m duy trì trên Bắc Bộ đến khoảng ngày 25-26/7 trước khi suy yếu dần. Đây là những hình thế thời tiết góp phần duy trì mưa giông tại miền Bắc trong những ngày tới.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn mưa giông trên phạm vi cả nước có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đối với các tỉnh miền núi Bắc Bộ, người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động phòng tránh lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Trong khi đó, ngư dân và các phương tiện hoạt động trên Biển Đông cần cập nhật thường xuyên diễn biến của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trong những ngày tới.