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Bắc Bộ mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 22/7, dự báo viên Nguyễn Thị Huế, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đợt mưa lớn diện rộng dự kiến bắt đầu từ chiều tối và đêm 23/7 và kéo dài đến hết ngày 25/7. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt dao động từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Đợt mưa lớn này sẽ phân bổ khác nhau giữa các khu vực, trong đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ, từ chiều tối và đêm 23/7 đến ngày 24/7 là thời điểm mưa tập trung mạnh nhất, với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Đồng bằng Bắc Bộ, mưa có cường độ thấp hơn, phổ biến ở ngưỡng từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Miền Bắc sắp hứng đợt mưa lớn, có nơi trên 300mm. Ảnh: Hoàng Minh

Tiếp đó, từ đêm 24/7 đến hết ngày 25/7, toàn miền Bắc vẫn duy trì mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm, một số điểm mưa cục bộ trên 100mm.

Các địa phương được nhận định có nguy cơ xảy ra mưa lớn gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Tại các khu vực này, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc được cảnh báo ở mức cao.

Trước đó, từ chiều tối 22/7 đến hết ngày 23/7, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý người dân cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm. Trong mưa giông có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đặc biệt, nguy cơ cao xuất hiện các trận mưa lớn cục bộ với cường độ cực ngắn, đạt trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ. Mức mưa này rất dễ gây ra ngập úng đô thị, sạt lở đất tại các vùng núi và lũ quét cục bộ trên các sông suối nhỏ. Người dân ở các khu vực xung yếu cần chủ động theo dõi sát các bản tin cảnh báo để có phương án ứng phó kịp thời.

Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, từ 24/7 có xu hướng dịu dần

Trong khi Bắc Bộ đối mặt với đợt mưa lớn, khu vực Trung Bộ vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng. Ngày 22/7, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-37 độ, một số nơi ghi nhận trên 37 độ như: Nam Đông (TP Huế) 37,5 độ; Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) 38,4 độ; Quảng Ngãi 37,5 độ; Tuy Hòa (Đắk Lắk) 38,3 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Dự báo trong ngày 23/7, những khu vực trên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Từ ngày 24/7, nắng nóng tại khu vực Trung Bộ có xu hướng dịu dần.