Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang thụ lý điều tra vụ án “cướp giật tài sản”, đồng thời phát thông báo tìm bị hại liên quan đến hành vi của Huỳnh Trọng Ngân (SN 1996, ngụ phường Tân Thới Hiệp, TPHCM).

Đối tượng Huỳnh Trọng Ngân tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, tối 24/4, Huỳnh Trọng Ngân liên tiếp gây ra 3 vụ cướp giật dây chuyền của phụ nữ tại phường Long An và phường Tân An với thủ đoạn manh động.

Khoảng 18h30, Ngân điều khiển xe Yamaha Exciter (BKS 61G1-752.56), mặc đồ công nhân màu xám, áp sát một phụ nữ đi xe Vision trên đường Nguyễn Thông (gần Bệnh viện Đa khoa Long An), giật dây chuyền rồi tẩu thoát về hướng Quốc lộ 1A.

Khoảng 30 phút sau, vẫn với trang phục này, đối tượng tiếp tục gây án trên đường Ngô Quyền, giật dây chuyền của chị Lê Thị Kim Th. khi nạn nhân dừng xe SH chở con gái trước một quán bún bò.

Để tránh bị phát hiện, Ngân sau đó thay sang bộ đồ công nhân có viền cổ áo màu vàng, tiếp tục giật dây chuyền của một phụ nữ đang qua đường tại vòng xoay Nguyễn Thông – đường Vành đai (phường Tân An).

Gây án xong, đối tượng về phòng trọ thay quần áo, khoác áo Grab, đổi sang xe Honda Wave (BKS 59G2-357.43) nhằm mang tang vật về TPHCM tiêu thụ. Tuy nhiên, khi đến khu vực ngã tư Long Kim (xã Bến Lức), Ngân bị lực lượng Công an phường Long An truy xét, bắt giữ cùng tang vật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh thông báo ai là bị hại trong các vụ việc trên, liên hệ đơn vị để phối hợp giải quyết theo quy định.