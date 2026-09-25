Chiếc máy bay mang tên PytchAir nằm trong một khu công nghiệp ở rìa thành phố Bristol, Anh. Sau khi được cải tạo, máy bay có 2 phòng khách, phòng ngủ với giường cỡ lớn, phòng tắm riêng có vòi sen, ghế sofa, nhà bếp.

Biến máy bay Boeing thành chốn nghỉ sang trọng, giá lên tới 31 triệu đồng/đêm. Video: CNN

Boeing 727 hơn 50 năm tuổi

Chiếc Boeing 727 mang tên PytchAir, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1967 và gia nhập đội bay của Japan Airlines vào năm 1968.

Năm 1981, máy bay được cải tạo thành máy bay riêng phục vụ giới siêu giàu, tiếp tục hoạt động trong khoảng 30 năm trước khi ngừng khai thác vào năm 2012, theo CNN.

Khoảng năm 2022, doanh nhân Johnny Palmer tình cờ nhìn thấy chiếc 727 tại khu lưu giữ máy bay cũ ở miền Tây nước Anh. Ông vốn yêu thích máy bay và đặc biệt quan tâm đến kỹ thuật, cấu tạo động cơ.

“Tôi luôn muốn có một chiếc máy bay. Tôi nghĩ máy bay rất thú vị. Nhưng điều khiến tôi say mê hơn là kỹ thuật và cấu tạo của động cơ máy bay”, Palmer nói.

Sau khi mua lại, Palmer cho tháo cánh và động cơ, sau đó vận chuyển phần thân máy bay bằng đường bộ tới Bristol. Ban đầu, ông sử dụng chiếc 727 làm không gian vui chơi, tổ chức tiệc và cho các con ngủ qua đêm.

Bên trong máy bay biến thành chốn nghỉ sang trọng. Ảnh: CNN

Giữ nguyên buồng lái, nội thất từ năm 1981

Sau vài năm, Palmer tiếp tục cải tạo, đưa chiếc máy bay lên các nền tảng cho thuê lưu trú ngắn ngày.

PytchAir có hai phòng khách, phòng ngủ chính với giường cỡ lớn, phòng tắm riêng, nhà bếp và buồng lái nguyên bản. Nhiều chi tiết nội thất vẫn được giữ theo phong cách thập niên 1980.

Một trong những điểm đáng chú ý là khách lưu trú được tự do khám phá buồng lái và sử dụng các nút điều khiển.

Patrycja Chudzicka, người chuẩn bị máy bay trước mỗi lượt khách nhận phòng, cho biết một vị khách gần đây là phi công đã đưa con trai tới đây để hướng dẫn cậu bé cách các bộ điều khiển hoạt động.

Ngoài không gian bên trong máy bay, PytchAir còn có bồn tắm nước nóng ngoài trời và phòng xông hơi.

Vì khu vực xung quanh khá vắng vẻ vào buổi tối nên Palmer trang bị đèn chiếu sáng, camera an ninh và hàng rào cao.

Hình ảnh bên trong máy bay biến hành chốn nghỉ hút khách. Ảnh: CNN

Palmer giữ lại nhiều đặc điểm của nội thất từ năm 1981 và vẫn bảo trì thường xuyên.

Một số công tắc và nút điều khiển được giữ nguyên. Palmer cũng giữ lại những tấm nệm ban đầu vì chúng vẫn thoải mái. Trong khi đó, chăn ga được thay mới.

"Tôi đã có đêm ngủ ngon giấc, chiếc giường thật thoải mái. Tôi cũng không biết chúng có thể đã 40 năm tuổi rồi", Patrycja Chudzicka cho biết.

Vào mùa hè, nhiệt độ trong máy bay có thể cao do chưa có hệ thống điều hòa. Hai chiếc quạt lớn đặt hướng về phía giường. Palmer cho biết hệ thống làm lạnh đang được phát triển, dự kiến đưa khí lạnh qua các đường thông gió nguyên bản mà không thay đổi nội thất.

Hiện PytchAir được cho thuê trên nền tảng Airbnb và Booking. Giá mỗi đêm nghỉ khoảng 250 - 500 bảng Anh (8,5 - 17 triệu đồng). Các dịp lễ như Giáng sinh, giá có thể cao hơn, khoảng 1.000 bảng Anh (hơn 31 triệu đồng).