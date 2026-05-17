Hải Phòng:

Thực hiện Dự án 6 về truyền thông và giảm nghèo thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đang phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức pháp luật và cung cấp thông tin thiết yếu cho ngư dân khu vực biển đảo. Qua đó giúp bà con yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Hải Phòng là địa phương có nhiều cửa sông, cảng cá và hàng nghìn lao động sống bằng nghề khai thác thủy sản. Tuy nhiên, tại một số khu vực ven biển và đảo xa, điều kiện tiếp cận thông tin của ngư dân còn hạn chế. Nhiều lao động đi biển chưa nắm đầy đủ quy định về khai thác thủy sản, kỹ năng ứng phó thiên tai hay cập nhật thông tin thời tiết trên biển.

Tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân trước mỗi chuyến ra khơi.

Từ thực tế đó, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã chủ động đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng gần dân, dễ hiểu và phù hợp với đặc thù nghề biển. Cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị như Đồn Biên phòng Tràng Cát, Đồn Biên phòng Cát Hải, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Đồn Biên phòng Đồ Sơn thường xuyên xuống tận bến cá, khu neo đậu tàu thuyền để tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân trước mỗi chuyến ra khơi.

Tại cảng cá Ngọc Hải thuộc phường Đồ Sơn vào thời điểm tàu cá cập bến đông nhất, lực lượng biên phòng phối hợp với Ban quản lý cảng cá phát tờ rơi, hướng dẫn ngư dân cập nhật các quy định mới về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Nhiều chủ tàu được cán bộ hướng dẫn trực tiếp cách vận hành thiết bị giám sát hành trình và xử lý tình huống mất kết nối trên biển.

Ngư dân Nguyễn Văn Hòa, chủ tàu khai thác xa bờ tại Đồ Sơn chia sẻ, trước đây nhiều người đi biển chủ yếu làm theo kinh nghiệm nên chưa hiểu rõ quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản. Sau các buổi tuyên truyền của lực lượng biên phòng, bà con hiểu rõ hơn về vùng đánh bắt, quy định duy trì tín hiệu giám sát hành trình và các biện pháp bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển.

Song song với tuyên truyền trực tiếp, mô hình “Tiếng loa Biên phòng” tiếp tục được duy trì tại nhiều xã, phường ven biển. Thông tin về thời tiết nguy hiểm, áp thấp nhiệt đới, cảnh báo sóng lớn hay các quy định mới trong khai thác thủy sản được phát thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh giúp ngư dân chủ động phòng tránh rủi ro.

Trong mùa mưa bão năm 2025, nhiều đồn biên phòng đã phối hợp với địa phương kêu gọi hàng trăm lượt tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, đồng thời hướng dẫn ngư dân kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp trên biển. Việc cập nhật thông tin kịp thời đã giúp bà con giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Các tổ công tác của Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cũng tăng cường tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống buôn lậu, khai thác thủy sản bằng xung điện, chất nổ và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển. Tại Đặc khu Cát Hải, nhiều buổi sinh hoạt cộng đồng thu hút đông đảo ngư dân, đoàn viên thanh niên và chủ tàu tham gia tìm hiểu kiến thức pháp luật biển.

Anh Huân, thuyền trưởng tàu cá HP90855 ở Cát Hải chia sẻ: “Thông qua các buổi tuyên truyền của bộ đội biên phòng, chúng tôi được cập nhật thêm nhiều kiến thức về pháp luật biển đảo, quy định khai thác hải sản theo luật pháp quốc tế và kỹ năng bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển. Nhờ được tiếp cận thông tin thường xuyên, bà con ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, khai thác đúng quy định hơn trước. Những hoạt động giảm nghèo về thông tin như thế này rất thiết thực, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển”.

Để người dân dễ tiếp cận thông tin hơn, cán bộ biên phòng còn hướng dẫn ngư dân sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu dự báo thời tiết, xác định ngư trường và cập nhật cảnh báo trên biển. Với nhiều ngư dân lớn tuổi, đây là lần đầu tiên họ được tiếp cận các ứng dụng số phục vụ nghề cá.

Những hoạt động thiết thực của Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng khai thác an toàn và khả năng tiếp cận thông tin của ngư dân vùng biển đảo. Ngư dân được trang bị đầy đủ kiến thức, chủ động tiếp cận nguồn tin chính thống và ứng dụng công nghệ trong lao động sản xuất, hiệu quả khai thác thủy sản cũng từng bước được nâng lên, đời sống ngày càng ổn định hơn.

Công tác tuyên truyền của lực lượng Bộ đội Biên phòng đang góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa khu vực trung tâm với vùng ven biển, hải đảo. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo thông tin, giúp ngư dân nâng cao dân trí, phát triển sinh kế bền vững và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển.