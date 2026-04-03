Sau 2 ngày xét xử và nghị án, hôm nay (3/4), TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Khánh (trưởng chi nhánh Công ty Busan) 12 năm tù về tội Buôn lậu và 2 năm 6 tháng tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 14 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Phúc Lộc (cựu cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp, Chi cục Vệ sinh ATTP thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Trần Ngọc Dâng (nhân viên Công ty Busan), Bùi Tiến Thiều (cựu Giám đốc Công ty Busan) và Nguyễn Thị Hiền (cựu công chức hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn - Khu vực 1) đều bị tuyên phạt 10 năm tù, cùng về tội danh buôn lậu.

Bị cáo Hoàng Tiến Cường (cựu Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh ATTP thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định) bị tuyên phạt 2 năm 5 tháng 7 ngày tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Do thời hạn tù bằng thời gian tạm giam, tòa quyết định trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa.

Theo cáo buộc, Trần Quốc Khánh thành lập Công ty Busan tại tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình) và nhờ Hoàng Đào Xuân, Bùi Tiến Thiều đứng tên pháp lý; Khánh trực tiếp điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty.

Khi thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam tiêu thụ, Khánh biết rõ sản phẩm sữa nhãn hiệu Ensure trên bao bì có thông tin bằng tiếng Anh “Not to be sold in Vietnam or Mexico” (không được bán tại Việt Nam và Mexico).

Tuy nhiên, nhận thấy sản phẩm này có khả năng sinh lời cao, Khánh đã nhờ Nguyễn Phúc Lộc làm hồ sơ xin cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (Giấy tiếp nhận) cho nhiều mặt hàng sữa nhập khẩu. Khi hồ sơ được chuyển đến Chi cục Vệ sinh ATTP, Lộc thụ lý, soạn thảo tờ trình để Hoàng Tiến Cường ký cấp Giấy tiếp nhận.

Cáo trạng xác định, từ tháng 12/2021-11/2022, Lộc đã giúp Khánh làm hồ sơ công bố sản phẩm và soạn thảo tờ trình để Hoàng Tiến Cường ký ban hành, cấp cho Công ty Busan 12 Giấy tiếp nhận đối với 12 dòng sữa nhập khẩu. Trong đó có 3 sản phẩm trong năm 2022 gồm: Horizon Organic Dry Whole Milk, Glucerna Original Homemade Shake Vanilla và Ensure Original Vanilla Shake.

Ngoài ra, Lộc còn nhận làm hồ sơ công bố và Giấy tiếp nhận cho các sản phẩm sữa nhập khẩu của Công ty Anh Khoa (do vợ Khánh làm giám đốc).

Khánh đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Lộc, tổng cộng 199 triệu đồng. Lộc sử dụng số tiền này để làm hồ sơ (gồm tiền kiểm nghiệm, phí dịch thuật, phí hồ sơ...) và hưởng lợi 63 triệu đồng.

Cáo trạng cũng xác định, để quy trình hồ sơ của Khánh được trót lọt, cuối năm 2021, Khánh được Lộc dẫn đến văn phòng làm việc của Hoàng Tiến Cường để nhờ giúp đỡ.

Do nể nang, Cường đã ký nhiều Giấy tiếp nhận cho Công ty Busan mà không kiểm tra, thẩm định nhằm phát hiện sai sót trong hồ sơ.

Cụ thể, trong hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận sản phẩm sữa “Thực phẩm dinh dưỡng y học Ensure Original Nutrition Vanilla Shake” và “Glucerna Original Homemade Shake Vanilla”, bị cáo Cường không phát hiện các hồ sơ này thiếu Giấy chứng nhận lưu hành tự do (bản dịch có hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan nước sở tại).

Đối với hồ sơ cấp giấy cho sản phẩm sữa Ensure, Khánh đã sử dụng Giấy tiếp nhận để nhập khẩu sản phẩm có dòng chữ “Not to be sold in Vietnam or Mexico”.

Đối với hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận sản phẩm sữa “Thực phẩm dinh dưỡng công thức bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi Horizon Organic Liquid Whole Milk”, nhãn sản phẩm chỉ ghi “Horizon Organic Whole Milk” và không có căn cứ xác định đây là sản phẩm dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi.

Ngoài ra, Khánh còn chỉ đạo Trần Ngọc Dâng chỉnh sửa, cắt dán dữ liệu trên máy tính nhằm kê khai hải quan với số liệu thấp hơn so với hàng hóa nhập khẩu thực tế là 521 thùng sữa các loại (giá trị chênh lệch vi phạm là 574 triệu đồng).

Toàn bộ lô hàng sữa các nhãn hiệu Ensure, Glucerna và Horizon được nhập khẩu theo các Giấy tiếp nhận trái quy định, với tổng trị giá 3,4 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Hiền, cáo trạng xác định bị cáo đã có hành vi bỏ qua các sai sót trong hồ sơ nhập khẩu, áp sai mã và chấp thuận Giấy tiếp nhận do cơ quan ATTP cấp cho sản phẩm sữa Horizon không đúng quy định.