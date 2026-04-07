Hôm nay (7/4), TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Lê Quang Thung (nguyên quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam), Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) cùng 20 đồng phạm, liên quan sai phạm tại khu đất 39–39B Bến Vân Đồn.

Các bị cáo bị truy tố về các tội: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 10/4, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM) làm chủ tọa; 95 tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Bà Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: Bộ Công an

Theo cáo buộc, trong quá trình thực hiện phương án sắp xếp, xử lý khu đất 39–39B Bến Vân Đồn (phường 12, Quận 4 cũ, nay là phường Xóm Chiếu, TPHCM) theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bị cáo tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước khi chuyển nhượng tài sản nhưng không định giá, đấu giá theo quy định.

Ngoài ra, một số bị cáo còn bị cáo buộc có hành vi đưa, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm, gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Lê Quang Thung, với vai trò quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, bị xác định đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thỏa thuận nhận 3 triệu USD; thực tế đã hai lần nhận tổng cộng 200.000 đô-la Singapore và 300.000 USD từ bà Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và ông Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) nhằm chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 39–39B.

Ông Thung còn chỉ đạo cấp dưới chuyển khu đất từ tài sản công sang tư nhân mà không qua định giá, đấu giá, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng.

Trong vụ án, bà Nguyễn Thị Như Loan bị cho là biết rõ khu đất 39–39B là tài sản nhà nước nhưng vẫn tạo điều kiện, chuyển tiền giúp sức cho Linh và Dừa mua khu đất không qua định giá, đấu giá, trái quy định. Sau đó, hai bị cáo này tiếp tục chuyển nhượng lại khu đất cho bà Loan, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Thông qua việc mua bán khu đất 39–39B, bà Loan bị cáo buộc hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.