Báo Telegraph (Anh) dẫn thông cáo của chính quyền Israel trên mạng xã hội X sáng 13/4 cho hay Thủ tướng Netanyahu cùng nhiều quan chức quân sự cấp cao của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa đi thị sát tình hình mặt trận miền nam Lebanon.

Ông Benjamin Netanyahu (phải) trong chuyến thị sát. Ảnh: Thủ tướng Israel

Trong khuôn khổ chuyến đi, Thủ tướng Netanyahu đã đến một tiền đồn của IDF nằm gần biên giới Israel - Lebanon. Tại đây, chỉ huy Sư đoàn Galilee là Chuẩn tướng Yuval Gez đã báo cáo cho ông Netanyahu về các hoạt động tác chiến của đơn vị này.

“Chiến sự vẫn diễn ra, bao gồm cả bên trong khu vực an ninh ở Lebanon, nơi tôi vừa có chuyến thăm. Những gì tôi được chứng kiến là quân đội Israel đã đập tan mối đe dọa về một cuộc xâm nhập từ Lebanon nhờ có khu vực an ninh này. Chúng ta đã đẩy lùi các mối nguy hại từ những phát bắn chống tăng và giải quyết những quả tên lửa quỹ đạo cao (tên lửa đạn đạo), nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm”, ông Netanyahu phát biểu trước các quân nhân Israel.

Ông Netanyahu gặp các binh sĩ Israel trong chuyến thị sát. Ảnh: Thủ tướng Israel

Theo báo Times of Israel, từ ngày 16/3, IDF đã phát động chiến dịch trên bộ nhằm vào một loạt mục tiêu trọng yếu của Hezbollah ở miền nam Lebanon, với mục đích thiết lập một vùng đệm an ninh ở biên giới hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khi đó tuyên bố sẽ duy trì các hoạt động quân sự cho đến khi nhóm Hezbollah ở Lebanon không còn tạo ra mối đe dọa đối với người dân sống ở miền bắc Israel.